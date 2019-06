Taylor Mega bullizzata dagli haters. Lei disperata: “Se divento anoressica è colpa vostra”

Taylor Mega Instagram – Anche una ragazza bellissima come Taylor Mega può diventare vittima di bullismo nel mondo incontrollato dei social. Giudicata per le forme del suo corpo, sul web l’influencer ha deciso di rispondere alle accuse con un lungo sfogo disperato.

L’episodio di body shaming che ha colpito Taylor Mega è nato da un post su Instagram dove la ragazza conta 1,8 milioni di followers. I like alle sue foto sono aumentati dopo la recente partecipazione a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello 16, trasmissioni televisive in cui Taylor Mega è emersa molto per il suo carattere prorompente.

Ma con la maggiore notorietà sono aumentate anche le critiche. E dopo i continui attacchi degli haters, l’influencer ha deciso di difendersi.

“Allora ragazzi. C’è chi sta dicendo che ho il c**o piatto e chi sta dicendo che ce l’ho troppo grosso. Bene ragazzi, io voglio dirvi una cosa: decidetevi, ok?”.

L’essere criticata per il suo aspetto fisico ha infastidito Taylor Mega che si batte da molto tempo contro questo genere di pregiudizi.

“E non provate ad uscire con il discorso ‘E ma tesoro mio se ti metti in costume e sei un personaggio pubblico devi anche accettare le critiche’. Sì, amore mio io le accetto le critiche, ma non è che se una ragazza la vedi in giro in spiaggia parli in questo modo”.

“Seconda cosa, e non meno importante, avete rotto le scatole. Basta con questo body shaming. Va bene, so di essere esposta, ma arrivano anche a me le critiche, anche se dico che non mi toccano. Qualcosa comunque ti rimane per forza. Se poi magari divento anoressica o bulimica la colpa è vostra. Fatevi un esamino di coscienza. Ti vedono con il costume e cominciano a dire che sei grassa, che hai la cellulite. Ma basta. Fatevi la vostra vita, guardatevi allo specchio, fate quello che volete, ma smettete di rompere”.

“E ultima cosa, ragazzi. Vorrei dirvi la plastica ce l’avete nel cervello e secondo me vi conviene metterla anche da un’altra parte. Perché se guardate i video che pubblico e pensate alla plastica, probabilmente dovete farvi qualche domanda”.

Dopo il lungo sfogo Taylor Mega ha raccontato di avere ricevuto messaggi di solidarietà da parte di ragazze che hanno avuto un rapporto conflittuale con il proprio corpo e con il proprio aspetto fisico.

