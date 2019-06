Stranger Things 3 trailer finale – Un segnale inequivocabile dell’arrivo di Stranger Things 3 il prossimo 4 luglio, il trailer finale. Mentre infatti i fan di tutto il mondo sono in trepidanti attesa per scoprire le nuove evoluzioni della serie Netflix, gli sceneggiatori hanno rilasciato il lancio finale della terza stagione.

Il video, uscito sui social, mostra un evidente cambio di atmosfera rispetto ai teaser lanciati nelle settimane scorse.

Stranger Things 3 | trailer

Basta relax e mood da vacanza estiva, queste nuove immagini mostrano il ritorno dei toni cupi a cui eravamo abituati: il male sempre alle porte e i protagonisti pronti a tutto per combatterli.

Se il finale della seconda stagione aveva rassicurato lo spettatore con la vittoria di Eleven che era riuscita a chiudere la porta verso il Sottosopra, la terza serie preannuncia il ritorno del Mind Flayer.

Nel trailer il mostro parla a Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max. Un particolare importante perché potendo esprimersi solo attraverso un corpo fa capire che c’è un personaggio impossessato, molto probabilmente il fratello maggiore di Max, Billy come si evince da alcune immagini.

Stranger Things | Di cosa parla la serie

Siamo negli anni ’80, nella misteriosa cittadina di Hawkins, una piccola realtà americana la cui routine viene intaccata dalla scomparsa misteriosa del giovane Will. Contemporaneamente, spunta una ragazzina con poteri telecinetici che si fa chiamare semplicemente Undici (Undi per gli amici). I protagonisti Mike, Dustin e Lucas scopriranno che la bambina in realtà era una cavia da laboratorio sfuggita alle grinfie di suo padre.

