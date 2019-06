🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

STASERA IN TV CANALE 5 LA SAI L’ULTIMA – Gli spettatori di Canale 5 questa sera, venerdì 21 giugno 2019, si troveranno davanti una bella e – si spera – gradita sorpresa. La rete ammiraglia Mediaset, infatti, manda in onda le nuove puntate di La sai l’ultima?, il celebre programma di barzellette nato negli anni Novanta e che per dieci diverse edizioni ha fatto ridere milioni di italiani.

Dopo una lunga pausa (non veniva trasmesso dal 2008) la trasmissione dunque torna su Canale 5 con una nuovissima edizione, la numero undici. E lo fa in una veste totalmente nuova. A partire dal nome: il programma del 2019 si chiama infatti La sai l’ultima? – Digital edition, quasi a rimarcare la rottura con il passato.

Tutto quello che c’è da sapere su La sai l’ultima – Digital edition

Stasera in tv Canale 5 | La sai l’ultima | Ezio Greggio

A condurre questa nuova edizione de La sai l’ultima sarà Ezio Greggio, che dopo anni al bancone di Striscia La Notizia sbarca in prima serata con un programma tutto suo.

“Tra i motivi per cui ho accettato questa proposta – ha dichiarato l’attore e conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni – c’è la libertà che ho avuto di portare dei cambiamenti alla struttura del programma. Tanto per fare un esempio, grazie ai social la ricerca dei barzellettieri diventa molto più interessante. E poi faremo degli omaggi agli storici raccontatori di barzellette come Gino Bramieri”.

Stasera in tv Canale 5 | La sai l’ultima | Romina Pierdomenico

Ma Greggio non sarà da solo a condurre il suo show. Accanto a lui, oltre ai tre capitani delle squadre di barzellettieri (Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla -Gianluca Fubelli) ci sarà infatti la bellissima Romina Pierdomenico, che nella vita di tutti i giorni è la sua fidanzata.

Classe 1993, modella ed ex partecipante di Miss Italia, la ragazza è pronta ad affacciarsi anche nel mondo della conduzione televisiva. “Da un punto di vista televisivo Romina è molto brava – ha detto di lei Greggio – sarà una bella sorpresa per il pubblico. Sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza inconfondibile porterà una ventata di freschezza. È un volto nuovo. Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare”.

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico

Stasera in tv Canale 5 | La sai l’ultima | Orario

La sai l’ultima – Digital edition va in onda dunque, per sei puntate, ogni venerdì sera su Canale 5.

L’orario della messa in onda è per le 21.20. Pronti a divertirvi con le barzellette dei concorrenti e la comicità di ospiti e conduttori?

