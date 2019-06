Stasera in tv | 21 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | La Traviata – Zeffirelli l’ultimo sogno | Francia-Croazia | La sai l’ultima? | Battleship

Ma cosa c'è stasera in tv 21 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 21 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè – ll meglio della TV

21:25 – La Traviata – Zeffirelli – L’ultimo sogno

Su Rai 1 stasera va in onda La Traviata – Zeffirelli – L’ultimo sogno, una serata speciale che il primo canale dedica al regista scomparso. Direttamente dall’Arena di Verona, in mondovisione, verrà trasmessa la famosa opera lirica. A condurre la serata Antonella Clerici.

La trama completa de La Traviata di Giuseppe Verdi

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

20:50 – Europei 2019 Under 21 Francia – Croazia

Su Rai 2 torna il grande calcio in diretta tv con la partita, valida per gli Europei 2019 di under 21, tra Francia e Croazia.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La Grande Storia

Questa sera su Rai 3 una nuova puntata di La Grande Storia. Anche questa volta Paolo Mieli racconterà attraverso immagini esclusive uno dei capitoli del Novecento: la grande crisi economica del 1929.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:25 – Rosewood ep.19

21:16 – Salt

Su Rete 4 questa sera va in onda un thriller del 2010 con protagonisti Angelina Jolie e Liev Schreiber.

La trama: In qualità di ufficiale della CIA, Evelyn Salt ha giurato fedeltà alla sua patria. Una fedeltà messa in discussione quando un disertore la accusa di essere una spia russa. Convinta di essere vittima di un complotto, Evelyn Salt si dà alla fuga e riesce ad evitare di essere catturata. Ma il suo comportamento anziché dimostrare la sua innocenza riesce solo ad alimentare ulteriori dubbi sul suo conto.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 21 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – La sai l’ultima? – Digital Edition

Su Canale 5 questa sera un grande ritorno: La sai l’ultima?, popolare gara tra barzellettieri, sarà di nuovo trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset e questa volta sarà condotto da Ezio Greggio. A sfidarsi tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da tre comici: Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico a La sai l’ultima – Digital edition

Guida tv 21 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Battleship

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Battleship, con Liam Neeson, Alexander Skarsgard e Taylor Kitsch.

La trama: Per salvare il pianeta dall’attacco di una forza superiore, l’esercito statunitense mette in gioco le migliori forze del settore per combattere una guerra che vede i militari coinvolti su ogni fronte: terra, cielo e mare. All’ammiraglio della Marina Shane (Liam Neeson) va il compito di coordinare le operazioni delle due maggiori navi da guerra, affidate ai comandi dell’ufficiale Alex Hopper (Taylor Kitsch), il fidanzato della figlia Sam (Brooklyn Decler), e dell’ufficiale comandante Stone (Alexander Skarsgard), il fratello maggiore di Alex.

Ecco il trailer:

Programmi tv 21 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 una puntata di Propaganda Live in replica, visto che la stagione si è conclusa lo scorso venerdì 14 giugno 2019. Sarà l’occasione, per gli appassionati seguaci del programma condotto da Diego Bianche e Marco Dambrosio (Makkox), di farsi nuovamente intrattenere dal programma più ironico di La7.

Stasera in tv 21 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

21:30 – La notte dei record (Ep. 1)

Su Tv 8 questa sera l’esordio di un programma condotto da Enrico Papi. Pathos e adrenalina sono alla base dello show dove il presentatore, in 5 imperdibili puntate, avrà il compito di presentare ed interagire con i protagonisti che saranno accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – L’incredibile viaggio del fachiro

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima visione il film L’incredibile viaggio del fachiro, per la regia di Ken Scott.

La trama: Tre ragazzini indiani sono sul punto di entrare in riformatorio quando un giovane uomo arriva al commissariato e comincia a raccontare ai ragazzini la storia della sua vita. Aja è stato un bambino poverissimo a Mumbai e ha imparato tutti i trucchi per ingannare il prossimo, nella doppia veste di illusionista e di ladruncolo. Il sogno di sua madre era andare a Parigi, il suo quello di entrare in un negozio dell’Ikea e vedere con i propri occhi la mobilia fantastica i cui nomi impronunciabili ha imparato dal catalogo.

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

21.00 – Australia-Italia

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera in replica il match tra Australia-Italia.

Stasera in tv 21 giugno | Sky Uno

20:15 – Cuochi d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita

Su Sky Uno questa sera torna Mollo tutto e cambio vita, un programma-reality che racconta le storie di chi ha lasciato il proprio luogo di origine per trasferirsi su lidi esotici e ricominciare da capo.