Solstizio d’estate 2019, frasi e aforismi legati al giorno più lungo dell’anno

Solstizio d’estate 2019 frasi e poesie | Giorno più lungo | Inizio bella stagione | Estate

SOLSTIZIO D’ESTATE 2019 FRASI – Oggi, 21 giugno 2019, è il solstizio d’estate: il giorno più lungo dell’anno. Il giorno che segna l’inizio dell’estate (sinonimo di sole, caldo e – per i più – vacanze). Per l’occasione in molti decidono di inviare frasi d’auguri ad amici e parenti legati ai festeggiamenti per l’arrivo della bella stagione. Noi di TPI abbiamo quindi raccolto le migliori frasi legate al solstizio d’estate 2019. Eccole:

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL SOLSTIZIO

Uno dei benefici dell’estate era che ogni giorno avevamo più luce per leggere (Jeanette Walls)

Mi chiedo come sarebbe vivere in un mondo in cui sia sempre giugno (L.M. Montgomery)

La notte estiva è come una perfezione del pensiero (Wallace Stevens)

Il riposo non è ozio, e giacere qualche volta sull’erba in un giorno d’estate ascoltando il mormorio dell’acqua, o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, è difficilmente uno spreco di tempo (John Lubbock)

Una passeggiata al mattino presto è una benedizione per l’intera giornata (Henry David Thoreau)

Lo scopo della vita è fare in modo che il tuo battito del cuore sia in sintonia con il battito dell’universo, per far corrispondere la tua natura con la Natura (Joseph Campbell)

Solstizio d’estate 2019 frasi | E ancora:

Improvviso, inaspettato, rapido, troppo simile al lampo che finisce prima che si dica “lampeggia”. Buona notte, mio amore! Questo germoglio d’amore che si apre al mite vento dell’estate, sarà uno splendido fiore quando ci rivedremo ancora (William Shakespeare)

Nella profondità dell’inverno, ho imparato alla fine che dentro di me c’è un’estate invincibile (Albert Camus)

L’estate che fugge è un amico che parte (Victor Hugo)

Un perfetto giorno d’estate è quando il sole splende, il vento soffia, gli uccelli cantano, e il tagliaerba è rotto (James Dent)

Ho voglia d’estate, la luce del sole che brilla sulla pelle, il colore del cielo riflesso sul mare e quella sensazione di quando ero bambino, quel senso di festa, vacanza e magia di quando la scuola e’ finita ed eri pronto alle avventure, agli amori, e alle prime uscite a sera, tardi. L’estate porta con se’ la nostalgia e la novità di un tempo tutto da vivere (Stephen Littleword)

Solstizio d’estate 2019 frasi | Le Poesie

Ecco alcune poesie legate all’arrivo delle bella stagione:

Vi è un piacere nei boschi inesplorati di Lord Byron

Vi è un piacere nei boschi inesplorati

e un’estasi nelle spiagge deserte,

vi è una compagnia che nessuno può turbare

presso il mare profondo,

e una musica nel suo ruggito;

non amo meno l’uomo ma di più la natura

dopo questi colloqui dove fuggo

da quel che sono o prima sono stato

per confondermi con l’universo e lì sentire

ciò che mai posso esprimere

né del tutto celare.

Solstizio d’estate 2019 frasie | La poesia: Il mare di Flora Cardenti

In estate vado al mare,

così posso respirare

l’aria pura e tanto fina,

specialmente la mattina.

Dopo il bagno prendo il sole;

mi fa bene il suo calore.

E le ore più felici

sono quelle con gli amici.

Costruiamo bei castelli,

strade, case, ponticelli.

Quanto è bello stare al mare.

è davvero salutare

GLI EVENTI NEL MONDO LEGATI AL SOLSTIZIO