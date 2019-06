Solstizio d’estate 2019, eventi nel mondo: dove e come si festeggia

Solstizio d’estate 2019 eventi nel mondo | Tradizioni | Feste

SOLSTIZIO D’ESTATE 2019 EVENTI – Il 21 giugno 2019 si celebra il solstizio d’estate, il giorno con più ore di luce dell’anno. Un evento che viene recepito in tanti modi diversi in giro per il mondo. In alcuni paesi non viene “troppo” considerato, in altri è festeggiato in diversi modi.

Ma vediamo insieme come e dove viene festeggiato:

Solstizio d’estate 2019 eventi: STONEHENGE

La celebrazione probabilmente più famosa riguarda il sito Stonehenge, in Gran Bretagna, che secondo alcune teorie costituisce una specie di osservatorio astronomico preistorico, forse utilizzato in passato anche per omaggiare solstizi ed equinozi.

L’insieme circolare di grosse pietre (i cosiddetti megaliti) è organizzato per fare in modo che alle prime luci del solstizio d’estate i raggi del Sole convergano su un blocco di pietra posizionato al centro del complesso. Un allineamento che serviva agli antichi per scandire il passaggio delle stagioni.

Un evento affascinante che ha trasformato Stonehenge in una delle mete più battute il 21 giugno.

Solstizio d’estate 2019: LETTONIA

Il 23 e il 24 giugno (festa di San Giovanni) si celebra lo Jani, festa nazionale da trascorrere in compagnia e all’aperto, con fuochi, danze e bagni nei laghi. La festa in origine era legata al solstizio d’estate.

FINLANDIA

In Finlandia, il solstizio (detto Juhannus) è messo in relazione alla fecondità e alla ricerca dell’anima gemella, attraverso cerimonie pittoresche che prevedono saune e falò di mezzanotte. In questa circostanza, non è raro che vengano celebrati anche dei matrimoni.

ALASKA

In Alaska il 21 giugno si può assistere a una partita unica nel suo genere. Viene giocata nella città di Fairbanks, dove ha sede la squadra di baseball più a nord del pianeta, che organizza un match di mezzanotte (in piena luce solare) che dura fino al mattino successivo.

Solstizio d’estate 2019: ITALIA

In Italia si festeggia la festa di San Giovanni: una solennità religiosa molto sentita in alcune zone del nostro Paese, che trae origine proprio dei culti solstiziali in onore di fuoco e luce. Il rito, radicato ormai con la tradizione cristiana, porta ancora con sé alcuni retaggi antichi, che si traducono in grandi falò accesi di notte e tenuti vivi fino all’alba successiva.

