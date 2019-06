Romina Power ospedale – Romina Power è stata operata, in queste ore si trova ancora in ospedale come si è potuto apprendere dalla foto pubblicata dalla cantante su Instagram. Non è chiaro cosa sia successo, si ipotizza un intervento chirurgico.

Nella foto, infatti, Romina Power mostra il braccialetto del ricovero ospedaliero con il pollice alzato per indicare che sta bene. Sotto il post Instagram, nella didascalia, la ex moglie di Albano Carrisi scrive: “Tutto bene quel che finisce bene. Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”.

Lo scatto ha fatto preoccupare immediatamente tutti i fan suscitando forte allarme e apprensione. Tra i messaggi Instagram si legge anche quello della figlia Romina Junior. “Love you mommy, solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”, scrive alla madre.

Al momento l’ex moglie di Albano non ha fornito ulteriori informazioni, il motivo della degenza ospedaliera è ancora sconosciuto.

