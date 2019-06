La sai l’ultima: Greggio conduce con la giovanissima fidanzata, Romina Pierdomenico

Romina Pierdomenico Ezio Greggio | La sai l’ultima 2019 | Chi è la fidanzata del conduttore | Età

ROMINA PIERDOMENICO EZIO GREGGIO – Stasera, a partire dalle 21.20, su Canale 5 torna La sai l’ultima?, il celebre programma comico concentrato sulle barzellette raccontate da una serie di concorrenti.

Tante le novità nell’edizione 2019, definita Digital edition: tre squadre di comici che si batteranno per far ridere il pubblico, tre capisquadra d’eccezione (Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla – Gianluca Fubelli), un “notaio” atipico (Nino Formicola).

Ma è soprattutto alla conduzione che ci sono le novità più interessanti. La sai l’ultima – Digital edition viene presentato infatti da Ezio Greggio. L’attore e conduttore, famoso per stare dietro il bancone di Striscia La Notizia, non sarà tuttavia da solo. Accanto a lui ci sarà infatti Romina Pierdomenico, modella e sua fidanzata nella vita reale.

Ma chi è Romina Pierdomenico? Da quanto tempo è fidanzata con Greggio? Di seguito tutte le informazioni.

Romina Pierdomenico ha 26 anni, è nata nel 1993 ed è diventata famosa nel 2012, grazie alla partecipazione al concorso di bellezza di Miss Italia, dove arrivò come miss Abruzzo. All’epoca arrivò seconda, dietro la vincitrice Giusy Buscemi.

Negli anni, poi, la giovane ha lavorato come ballerina a Colorado e ancora prima è stata corteggiatrice nel programma di Canale 5 Uomini e Donne, di Maria De Filippi. Anche in questa occasione, però, è arrivata solo a un passo dal finale positivo: il tronista Amedeo Barbato, alla fine, non scelse lei.

Nell’estate del 2018, anzi già a giugno, Romina Pierdomenico ha fatto molto discutere per la sua storia d’amore con Ezio Greggio. Soprattutto per la grande differenza di età che li divide: lei è nata nel 1993, lui nel 1954.

A Natale, poi, le presentazioni ufficiali con i genitori di lei: “È stato un incontro emozionante – ha dichiarato il padre della modella al giornale Il Centro – ma Ezio Greggio è una persona alla mano e ci ha messo subito a nostro agio, scattando molte foto anche con altre persone presenti nel locale”.

Romina Pierdomenico Ezio Greggio | Le parole del conduttore

Interpellato sulla presenza di Romina a La sai l’ultima, Ezio Greggio si è detto orgoglioso della partecipazione della giovane fidanzata al programma.

“Da un punto di vista televisivo Romina è molto brava – ha detto di lei Greggio – sarà una bella sorpresa per il pubblico. Sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza inconfondibile porterà una ventata di freschezza. È un volto nuovo. Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare”.

Il pubblico di Canale 5 aspetta dunque con grande ansia l’inizio di La sai l’ultima – Digital edition, previsto per venerdì 21 giugno 2019. Anche per testare se la complicità tra Greggio e la giovane fidanzata sia altissima anche davanti a una cinepresa.

