Oroscopo Paolo Fox domani 22 giugno 2019 | Oroscopo di domani | Previsioni | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 22 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l‘oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, sabato 22 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 22 giugno 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, per fortuna il weekend è arrivato. Per voi sarà un weekend all’insegna della spensieratezza, preparatevi perché dalla prossima settimana ci saranno novità importanti, specie martedì e mercoledì, con la Luna nel segno. Questioni da rivolvere ancora sul lavoro.

L’oroscopo Paolo Fox di domani vi ricorda che venite da giornate davvero pesanti. Il weekend invece è all’insegna dell’energia: possibili nuovi importanti incontri. Le stele vi sorridono anche per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Paolo Fox domani 22 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo Fox domani vi vede un po’ agitati: in queste situazioni di stress tendete a reagire con violenza ma questo non giova ai vostri rapporti interpersonali. Contate bene prima di parlare. Tensione anche in amore.

Cari Cancro, si apre per voi un fine settimana ottimo per i sentimenti. Se ci son ostati dei giorni di stasi, ora è il momento di ripartire. La solitudine lascia il posto per il vostro segno a una passione davvero travolgente. Avete Marte dalla vostra parte per un sabato all’insegna delle passioni.

Amici del Leone, la giornata si apre all’insegna della tensione, poi si attenuerà nel corso della serata. Per fortuna da domenica migliorano le cose. Se giugno si chiude bene, luglio sarà un mese ancor più ricco di soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox domani 22 giugno 2019 | Vergine

Per voi è un fine settimana convulso, una situazione strada per voi che siete i re della precisione anche maniacale. Un appuntamento potrebbe essere rinviato all’ultimo, e le tensioni non mancheranno. Evitate polemiche inutili.

Vorreste vivere la vostra vita alla giornata, per come viene. Ma proprio non ci riuscite perché la vostra naturale indole alla programmazione ve lo impedisce. Nelle questioni pratiche domani l’oroscopo vi vede affaticati. Bene l’amore.

Questo sabato inizia male ma finirà benissimo per il vostro segno. Poi domenica recuperate. Sul lavoro è il caso di impegnarvi per trovare le soluzioni necessarie. Benissimo in questo weekend la passione. Ottime occasioni per i single.

Oroscopo Paolo Fox domani 22 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, avete una gran voglia di cambiare vita e mettervi in gioco in nuovi campi ed esperienze. Allontanatevi da tutto ciò che vi causa emozioni negative. In generale periodo difficile a livello amoroso e familiare. Un weekend per voi piuttosto sottotono.

Amici del Capricorno, approfittate del weekend per recuperare in amore, anche se in generale è un periodo positivo e senza molte tensioni con il partner. Discussioni in vista invece per chi ha avviato una storia da poco.

La Luna in questo fine settimana vi regala forti emozioni e al tempo stesso vi mette alla prova. Il momento di sentirvi libero è arrivato, approfittate del fine settimana per viaggiare, magari in mezzo alla natura.

L’oroscopo di domani di Paolo Fox presenta per i pesci un quadro astrale favorevole. Agite per sfruttare al massimo il favore delle stelle. Se una persona vi piace non siate timidi, fatevi avanti. IIl vostro cuore potrebbe tornare a battere per qualcuno.

