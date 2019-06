Oroscopo di oggi 21 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 21 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 21 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 21 giugno 2019

Cari Ariete, le stelle non promettono buon vento per la vostra vita sentimentale. L’ultimo periodo è stato faticoso per voi, non avete una gran chiarezza mentale, per non parlare del vostro cuore completamente travolto dal caos.

Prendetevi del tempo per riflettere e capire cos’è di cui avete bisogno in questo momento: amore, amicizia?

Cari Toro, non potete aspettare che le cose cadano dal cielo. Agite prima che sia troppo tardi, se volete una cosa dovete andarvela a prendere e di corsa, senza tanti giri di parole. La vostra indecisione potrebbe costarvi caro.

Oroscopo di oggi 21 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questo è un periodo difficile per voi perché state accusando molto la solitudine. Il vostro animo gioioso e pimpante è stato sostituito da una bolla nera e asfissiante, anche restare a casa vi mette tristezza quando un tempo era la vostra comfort zone.

Forse dovreste ristabilire un equilibrio di coppia.

Cari Cancro, novità in arrivo per voi. Armatevi di coraggio e affrontatele con l’atteggiamento giusto. Siete alla ricerca di qualche nuova scossa e le stelle potrebbero accompagnarvi in questo nuovo cammino ignoto. Il fine settimana si prospetta elettrizzante.

Cari Leone, quanta agitazione in questo fine settimana. Siete così tesi da non poter organizzare quasi niente, per fortuna che dalla vostra parte c’è Venere che vi aiuterà a costruire nuovi rapporti e a rafforzare quelli già esistenti.

Oroscopo di oggi 21 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, brutta aria tira nella vita di coppia. Ormai è da tempo che accumulate una discussione dopo l’altra e il contrasto è diventato insopportabile. Forse dovreste provare a prendervi del tempo per voi stessi, ritirarvi in solitudine approfittando del weekend e riflettere sul da farsi, perché così non potete andare avanti.

Cari amici della Bilancia, avete tanti pensieri per la testa e puntano tutti in un’unica direzione: il lavoro è la vostra spina nel fianco, talmente grande da farvi dimenticare anche qualche rogna a casa.

Lo Scorpione dovrà badare di più alla salute in questo periodo. Il lavoro e gli impegni del quotidiano vi hanno portato a trascurarvi di brutto e dovete rimediare il prima possibile. Il weekend potrebbe essere l’ideale per dedicarvi a qualche corsetta nel parco o qualche nuotata in mare aperto.

Oroscopo di oggi 21 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, occhi aperti perché Cupido potrebbe girare la freccia a vostro sfavore e mettervi in difficoltà. Qualcuno potrebbe ficcanasare nella vostra vita di coppia alterandone gli equilibri, non partite subito all’attacco ma studiate metodicamente la situazione. Dovete attaccare ma con le prove dalla vostra parte.

Cari Capricorno, avevate messo in conto una storia di sola attrazione fisica ma avete capito che questo per voi non funziona semplicemente perché è quello che volete. Siete troppo legati ai sentimenti per potervi concedere un’avventura di pura passione. Il vostro non è un difetto, badate bene, volete semplicemente trovare qualcuno che vi entusiasmi di corpo e di testa.

Cari Acquario, state attraversando una fase di cambiamenti che potrebbe alterare il vostro equilibrio. Accogliete le novità con un atteggiamento positivo e non tiratevi indietro, stimolando la vostra maturità.

Cari Pesci, questo sarà un venerdì tranquillo per voi che non vedete l’ora di abbandonare l’ufficio e gettarvi nel più totale relax. Approfittate del fine settimana per circondarvi di amici, amore e hobby.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

