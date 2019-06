Oroscopo di domani | 22 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 22 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 22 giugno 2019:

Amici dell’Ariete, piano piano varie questioni e controversie, soprattutto sul lavoro, si stanno sbrogliando. Dovete solo attendere il passaggio della Luna nel vostro segno per vivere delle giornate molto importanti.

Tante novità in arrivo, quindi cerca di fare il pieno di energie in questo fine settimana.

Cari Toro, è in arrivo un week end particolarmente positivo per voi. In questi ultimi giorni siete stati molto nervosi per via di alcuni problemi che vi hanno angosciato sia in casa che fuori, ma ora sembra che stia per tornare il sereno.

Forse è il momento giusto per pianificare un bel viaggio.

Amici dei Gemelli, il vostro essere spesso impulsivi vi porta ad avere molti problemi con le persone più vicine. Che siano amici o colleghi, infatti, con le vostre rispostacce a volte riuscite a fare terra bruciata intorno a voi.

Ritrovate la calma, perché questo vostro atteggiamento è il prodotto di un forte stress.

Amici del Cancro, week end di passione per voi. Una storia importante è appena finita e siete desiderosi di nuovi stimoli, dai quali sarete improvvisamente travolti.

Attenzione a non ferire il vostro/a ex, per voi i sentimenti sono una cosa seria, quindi rispettate quelli del prossimo.

Cari Leone, questo sabato non comincia bene. Sentite addosso la pressione delle tante cose da fare e basterà una frase pronunciata male da un familiare per far scattare tutte le vostre molle.

Non temete, verso sera riuscirete a rilassarvi: qualcuno di speciale vorrà portarvi fuori per distendere i nervi.

Amici della Vergine, siete amanti dell’ordine e in questi giorni c’è qualcuno che continua a mettere in disordine la vostra vita. Voi fate piani e lei li scombina.

Cercate di riprendere il controllo di tutto senza scatenare discussioni che potrebbero protrarsi per tutto il week end.

Amici della Bilancia, il vostro è uno spirito libero. Ogni giorno vorreste prendere una decisione diversa e sentirvi liberi di cambiare idea. Peccato, però, che non sia possibile vivere in questa maniera.

Cercate di trovare la giusta via di mezzo, tentando anche di stabilizzarvi un po’: scoprirete che non è poi così male, ma anzi.

Cari amici dello Scorpione, questo week end non inizia nel migliore dei modi a causa di un nervosismo che proprio non vuole smetterla di tormentarvi. Domenica, però, sarà una giornata di recupero.

Sul lavoro siete molto stanchi di certe situazioni e, soprattutto, di non essere valorizzati abbastanza. Forse è arrivato il momento di cominciare a guardarsi intorno.

Cari Sagittario, in questo fine settimana avrete proprio bisogno di staccare la spina da tutto. Dai familiari, dal partner, dagli amici e dal lavoro.

Siete saturi di negatività che sentite venga ogni giorno arricchita da chi vi sta intorno. Un bel week end soli con voi stessi sarà la giusta soluzione per ritrovare l’armonia psicofisica.

In questo 22 giugno gli amici del Capricorno vorranno essere travolti dall’amore. Si prospetta per voi, infatti, un week end particolarmente felice sotto il punto di vista sentimentale.

Fate una bella scorta di “coccole”, che ben presto dovrete concentrarvi molto sul lavoro.

Amici dell’Acquario, in questo periodo siete particolarmente messi alla prova. Sia per quanto riguarda il lavoro che all’interno delle mura domestiche.

Il partner vi chiede sempre più attenzioni e invece voi state cercando di ottenere una promozione sul lavoro. Cercate di non perdere la testa ma di dimostrargli che per lui/lei ci siete sempre.

Cari Pesci, le stelle vedono bene il vostro sabato. In effetti in quest’ultimo periodo gira tutto per il verso giusto: amore, traguardi professionali, rapporti familiari.

Cercate di non rovinare tutto nel corso dei prossimi giorni, quanto qualche insidia arriverà a turbare questa vostra serenità.

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

