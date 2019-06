L’ingresso del Sole nel segno prevede belle cose per il Cancro in questo inizio d’estate. È il momento di mettere in chiaro quale vuole essere la strada da intraprendere.

Conviene lavorare molto, per rendere questa nuova stagione davvero indimenticabile.

Amici del Leone, quando si dice un’estate da leoni. Attenzione perché oggi secondo l’oroscopo di Branko la Luna in Acquario vi crea tensione nei rapporti interpersonali e di lavoro.

Voi non curatevene: lasciateli discutere e andate avanti per la vostra strada. Inizia per voi quel periodo davvero fortunato che ci si aspettava da inizio 2019.

