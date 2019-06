Olimpiadi invernali 2026, lunedì la decisione finale del Cio tra Milano-Cortina e Stoccolma

Olimpiadi invernali 2026 – L’attesa è finita. Lunedì a Losanna il Cio assegnerà la sede delle Olimpiadi Invernali 2026 in cui concorre Milano – Cortina.

Sarà una sfida a due tra Italia e Svezia che, da parte sua, ha proposto la candidatura di Stoccolma-Are.

I votanti si ritroveranno il 24 giugno alle ore 16 presso la sede del comitato olimpico internazionale ed entro le 18 dovremmo conoscere il nome del vincitore.

Anche il premier Giuseppe Conte sarà al fianco della delegazione italiana a Losanna il prossimo lunedì insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, membro del Cio.

Assente invece il ministro dell’interno Matteo Salvini che ha non ha mancato di lasciare un suo commento su Facebook: “Lunedì 24 sarò col cuore in Svizzera a Losanna perché ci sarà l’assegnazione delle Olimpiadi e la contesa è tra Svezia e Italia”.

E poi ha continuato così:” Mi raccomando: i membri del comitato olimpico votino bene. Per l’Italia sarebbe un’occasione eccezionale avere le Olimpiadi e Parolimpiadi invernali del 2016. Porterebbero indotto di immagine, turismo, impianti rinnovati. Ci riempirebbero di orgoglio e di fatturato”.

Qualora l’Italia dovesse vincere la sfida, sarebbe la terza Olimpiade invernale dopo Cortina D’Ampezzo nel 1956 e Torino nel 2006.

Per quanto riguarda la Svezia, il paese nordico ha organizzato solo una volta i giochi olimpici: quelli estivi a Stoccolma nel 1912.

A Milano-Cortina serviranno almeno 42 voti per ottenere le Olimpiadi del 2026. I pronostici la danno come favorita ma solo lunedì conosceremo il verdetto finale.

Nel frattempo è arrivato per l’Italia anche l’endorsement della ex sciatrice americana Lindsey Vonn: “Spero Cortina vinca la sfida per l’assegnazione dei Giochi 2026, ho moltissimi bei ricordi su quella pista, è un posto fantastico e molto bello dove c’è una passione incredibile”.

La campionessa ha anche aggiunto: “Per favore votate per Cortina, per le Olimpiadi è il massimo”.

