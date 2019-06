Naike Rivelli Gf vip – Naike Rivelli non smette mai di sorprendere con le sue uscite stravaganti sui social network e in particolare Instagram dove ha oltre 240mila follower.

Stavolta la figlia di Ornella Muti se la prende con un programma celeberrimo di Canale 5, il Grande Fratello. La soubrette ha scritto un post al vetriolo contro la casa più spiata di Italia prendendosela anche con il prossimo conduttore, il direttore del settimanale di gossip “Chi” Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini condurrà la nuova edizione?

“Mediaset Grazie ma non Grazie Come tutti gli anni.. SUPER FIERA DI DIRE DI NO AL GRANDE BORDELLO VIP! QUEST‘ANNO CONDUCE SIGNORINI! SI SALVI CHI PUÒ!!”, ha scritto la 44enne nata a Monaco di Baviera sul social network fotografico.

Tra improperi e parolacce (#Fuck you”, #Mediaset), la Rivelli ha anche aggiunto, “Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset!”, taggando, tra i vari, il profilo di Barbara D’Urso, Roberto D’Agostino, Alfonso Signorini e la madre Ornella Muti.

Da quanto emerge, sembra che ogni anno Naike Rivelli venga contattata dalla produzione del programma per per prendere parte al Grande Fratello Vip ma la sua risposta è sempre la stessa: no.

Anche quest’anno, dunque, il reality dovrà fare a meno della figlia di Ornella Muti che è spesso finita al centro delle polemiche per alcuno atteggiamenti giudicati eccessivi e fuori luogo.

Di recente la 44enne si era scagliata su Instagram contro l’attuale stato dell’Italia direttamente dalla tazza del suo gabinetto totalmente nuda: “Tempi di merda in Italia. Un Paese nella Merda” Governo Cesso. Leggi che cambiano… Negozi di Canapa Legale che chiudono..! L’ambiente dello Spettacolo e TV al top del trash, infestato da calippocrazia e gestito da Lobby varie (…).

La figlia di Ornella Muti completamente nuda sul wc: “L’Italia è un Paese di m***a” | FOTO

Lo scatto hot di Naike Rivelli con il cupolone che spunta fra le sue gambe