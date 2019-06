Meghan Markle torna in TV: eccola nel nuovo trailer di “Suits” | VIDEO

Meghan Markle Suits 9 | I fan di Meghan Markle sono in subbuglio: l’ex attrice e ormai Duchessa di Sussex è di ritorno sul piccolo schermo americano, almeno per qualche minuto.

Il 17 luglio, negli Stati Uniti, andrà in onda la nona e ultima stagione di Suits, la serie tv creata da Aaron Korsh in cui l’attuale moglie del Principe Harry ha impersonato per ben 7 stagioni la parte della bella Rachel Zane.

I fan si erano ormai arresi all’idea di non vedere più la loro amata Meghan, convolata a nozze reali in terra britannica nel 2018.

Meghan Markle Suits 9 | Invece, Meghan Markle fa il suo ritorno nell’attesissimo trailer della nona stagione di Stuits, in cui compare per ben 7 volte. Il trailer si chiama Unforgettable (Indimenticabile).

Alcuni stanno addirittura sognando di vedere Meghan, anche solo di sfuggita, in uno o alcuni degli episodi finali. Ma si tratta probabilmente di un’illusione, visto che la Duchessa di Sussex è al momento completamente dedita al suo nuovo ruolo: quello di neomamma.

E il Principe Harry? Né il secondogenito di Carlo e Lady D né Buckingham Palace si sono ancora espressi su questo ritorno- seppur limitato- di Meghan Markle sul piccolo schermo statunitense.

