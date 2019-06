Maturità vip terza media

Tempo di maturità, tempo di bilanci. Nei giorni caldi del tanto temuto esame che chiude il ciclo della scuola secondaria, in tanti si chiedono come i vip abbiano affrontato la prova e, soprattutto, come ne siano usciti.

E così sono spuntati fuori voti e testimonianze di influencer, blogger e artisti che hanno raccontato la loro prova. Tanti, non tutti, perché molti a quella prova non ci sono mai arrivati, fermandosi così di fatto al diploma di terza media.

Maturità vip terza media | Da Rovazzi a Sfera Ebbasta

Fabio Rovazzi, ad esempio, ha fondato la sua carriera sul successo raggiunto su YouTube con i suoi video, per poi spiccare il volo con alcune canzoni che sono diventate veri e propri tormentoni. Ma prima di arrivare alla fama, che cosa ha fatto il cantante di Andiamo a comandare? Beh, Fabio, 25 anni oggi, quando ne aveva appena 17 ha deciso di mollare le scuole superiori e di inseguire il suo sogno: quello di creare video. È questo quello che farà subito dopo aver abbandonato la scuola: entrerà nelle discoteche per creare video. Solo l’inizio della sua vita da patito di telecamera.

Ma non è il solo tra youtuber e influencr ad aver abbandonato gli studi in anticipo. Anche il re della trap Sfera Ebbasta ha deciso di lasciare la scuola che frequentava. Molto in fretta. Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, ha lasciato la scuola dopo appena il primo anno di superiori. Si sarà pentito?

Maturità vip terza media | Emis Killa e Fedez

Uno che di sicuro oggi pensa di aver sbagliato a mollare gli studi è il signor Emis Killa. Emiliano Rudolf Giambelli – questo il nome reale del rapper di Vimercate – ha lasciato l’istituto alberghiero che frequentava. Magari oggi la sua sarebbe stata una carriera da chef, invece è diventato uno edi punti di riferimento del rap.

Non tutti sanno che anche un altro grande esponente del rap (e del mondo social) non ha terminato gli studi. Si tratta di Federico Lucia, meglio conosciuto al mondo come Fedez. Il rapper milanese ha lasciato il liceo artistico – dove peraltro aveva degli ottimi voti – per dedicarsi alla sua carriera. La vita gli ha sorriso, nonostante abbia scelto la strada più ardua. Ai ragazzi, però, ha sempre detto di studiare: “Io sono un privilegiato, ho avuto fortuna”.

Salvini, Di Maio, Conte, Toninelli: i voti della maturità dei politici del governo del cambiamento