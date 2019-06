“Non sto morendo!”, la rabbia di Maradona in un video

MARADONA ALZHEIMER – Diego Armando Maradona sta male? Dall’Argentina nelle ultime ore sono rimbalzate tantissime indiscrezioni che vedrebbero l’ex Pibe de Oro gravemente malato. Notizie che il diretto interessato, che una settimana fa ha dato l’addio ai Dorados per “motivi medici”, ha seccamente smentito.

L’ex campione del Napoli non ha chiarito il suo stato di salute ma ha voluto precisare che non è stato colpito da un principio di Alzheimer: “La gente muore di Alzheimer, io non sto morendo! Questi figli di… stanno cercando di fare confusione e a me questo non piace”, ha detto Maradona in un video postato sui social.

“Ciao a tutti. Parlano di Alzheimer, ma non sanno cosa significhi la parola Alzheimer – ha detto -. Si tratta di qualcosa di terribile. Si muore di Alzheimer e io non sto morendo. Io non sto morendo! Non sanno fare il loro lavoro. Vogliono fare confusione. E a me non piace la confusione…”.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo As, Maradona avrebbe effettuato normali esami per problemi di “mantenimento del sonno” mentre l’amico e manager Morla ha precisato: “Mai effettuato visite per sospetto di Alzheimer, ha lasciato i Dorados solo perché dovrà essere operato ad una spalla e a un ginocchio”.