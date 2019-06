Labirinti Italia

Non solo sui libri o nelle favole: anche in Italia ci sono i labirinti. Il primo nell’antica Grecia, in particolare nell’isola di Creta con il terribile Minotauro, poi nella letteratura e nel cinema. Infatti il labirinto è da sempre motivo di fascinazione, bellezza e curiosità.

Dunque dal Veneto all’Emilia-Romagna molti sono i luoghi dove sentirsi un po’ minotauri o Alice nel Paese delle Meraviglie.

Ecco quali sono i labirinti più belli d’Italia:

Labirinto del Castello di San Pelagio, Padova (Veneto)

Il Castello di San Pelagio si trova in provincia di Padova. Al suo interno c’è il Museo del Volo dedicato alla storia dell’uomo e dell’aria. Le attrazioni principali del Castello sono tre dedali a tema: il Labirinto del Minotauro, il Labirinto Africano e il Labirinto del “Forse che sì forse che no”.

Parco di Sigurtà, Verona (Veneto)

Situato a Valeggio sul Mincio, vicino Verona. Il Parco di Sigurtà è stato aperto nel 1978. Specchi d’acqua, piante di ogni tipo, un Castelletto che è ispirato a quella francese del parco Bois de Boulogne di Parigi. Ovviamente un grande labirinto, composto da oltre 1500 piante di tasso che superano i due metri.

Labirinto Borges, Isola di San Giorgio (Veneto)

L’isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia, ospita un ex monastero e una Basilica. Al suo interno si trova il Labirinto Borges, proprietà della Fondazione Giorgio Cini. Il dedalo è stato realizzato nel 2011, ed è dedicato allo scrittore argentino Jorge Luis Borges e alla sua opera “Il giardino dei sentieri che si biforcano”.

Giardino Monumentale di Villa Barbarigo, Valsanzibio (Veneto)

Villa Barbarigo è una delle antiche Ville Venete padovane e risale al Seicento. Il percorso, voluto dal Cardinale San Gregorio Barbarigo, raggiunge in totale i 1500 metri.

Labirinti Italia | Alto Adige

Il labirinto di Kränzelhof – Merano (Trentino Alto Adige)

Kränzelhof ospita grandi vigneti nella zona di Cermes, tra le montagne dell’Alto Adige. La tenuta risale al 1182, ed è oggi famosa non solo per il vino ma anche per i suoi 7 giardini: proprio uno di questi ospita un labirinto vinicolo di 1500 metri fu voluto dal proprietario, il Conte Franz Graf Pfeil.

Villa Pisani, Stra (Veneto)

Villa Pisani a Stra è una delle più famose Ville Venete. Risalente al XVIII secolo si tratta di un elegante edificio settecentesco che oggi ospita un museo nazionale d’arte.

Labirinto della Masone, Fontanellato (Emilia Romagna)

Il Labirinto della Masone ha aperto l’accesso ai visitatori nel 2015. Fu il designer Franco Maria Ricci a realizzarlo con piante di bambù. Inoltre nel suo genere è il più grande al mondo con i suoi tre km di percorso.

