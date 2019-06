La Traviata Zeffirelli l’ultimo sogno streaming | Dove vederla in tv | Arena di Verona

LA TRAVIATA ZEFFIRELLI STREAMING TV – È passata quasi una settimana dalla morte del maestro Franco Zeffirelli, uno dei più grandi registi, sceneggiatori e scenografi del panorama artistico italiano.

E questa sera, venerdì 21 giugno 2019, la Rai ha deciso di fare un grande omaggio al maestro, trasmettendo in diretta tv, dall’Arena di Verona, la rappresentazione della “Traviata“, di Giuseppe Verdi, che ha visto proprio la firma di Zeffirelli per regia e scene.

Stasera dunque, in diretta in mondovisione, la tv pubblica trasmette l’evento che apre l’Opera Festival 2019 della Fondazione Arena Di Verona, giunta alla sua 97esima edizione. A presentare la serata, chiamata La Traviata – Zeffirelli l’ultimo sogno, Antonella Clerici.

Tutto quello che c’è da sapere su La Traviata di Zeffirelli e sull’omaggio di Rai 1 con L’ultimo sogno

Ma dove vedere in diretta tv La Traviata? Sarà disponibile anche in streaming? Ecco tutte le risposte.

La Traviata Zeffirelli streaming | Dove vedere lo spettacolo in diretta tv

La Traviata – Zeffirelli l’ultimo sogno viene trasmesso questa sera, venerdì 21 giugno 2019, in diretta tv su Rai 1. L’orario di inizio della trasmissione è previsto per le 21.15.

Potete trovare Rai 1 al primo tasto del vostro telecomando, o al 501 per la versione in HD. Se siete possessori di Sky, inoltre, potete vedere la stessa trasmissione anche sul canale 101.

Alla serata saranno presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria e il ministro del Turismo Gian Marco Centinaio.

Tutti i capolavori di Franco Zeffirelli, il regista scomparso a 96 anni

La Traviata Zeffirelli streaming | Dove vedere lo spettacolo su pc, smartphone e tablet

Non sarete in casa nel momento della messa in onda della Traviata di Zeffirelli, in diretta dall’Arena di Verona? Non preoccupatevi, potete sempre seguire l’evento in live streaming. Come? Niente di più facile, grazie a Rai Play, la piattaforma streaming della televisione pubblica.

Accedere a Rai Play è completamente gratis: vi basta registrarvi con mail o un account social e poi potete vedere in diretta tutti i canali Rai. Inoltre, è anche disponibile la funzione on demand, quindi da domani potrete rivedere quando volete La Traviata – Zeffirelli l’ultimo sogno.

La trama completa de La Traviata di Giuseppe Verdi