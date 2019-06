La Traviata | Zeffirelli ultimo sogno | Stasera | Rai 1 | 21 giugno 2019 | Anticipazioni | Antonella Clerici

LA TRAVIATA ZEFFIRELLI L’ULTIMO SOGNO – Questa sera, venerdì 21 giugno 2019, va in onda su Rai 1 in prima serata dalle 21.15 in diretta in mondovisione “La Traviata” di Giuseppe Verdi, un’opera tra le più amate e conosciute dal pubblico, per ricordare il maestro Franco Zeffirelli, recentemente scomparso. Un evento eccezionale da un luogo magico come l’Arena di Verona.

La Traviata | Zeffirelli l'ultimo sogno | Anticipazioni

Lo speciale La Traviata Zeffirelli ultimo sogno va in onda oggi, venerdì 21 giugno, in prima serata su Rai 1 dalle 21.15. L’evento in mondovisione in diretta dall’Arena di Verona è condotto a Antonella Clerici e vede tra i grandi artisti che si esibiranno nel riproporre la grande opera di Verdi anche il tenore Vittorio Grigolo.

Con lui oltre 500 artisti per mettere in scena l’opera e rendere così omaggio al maestro Zeffirelli, scomparso lo scorso sabato. La Rai trasmetterà il concerto in mondovisione, per la gioia di tutti gli appassionati dell’Opera.

Tra gli artisti che prenderanno parte all’opera La Traviata anche Vittorio Grigolo, conosciuto dal grande pubblico per essere stato uno dei coach di Amici 2019. Il tenore ha ricordato la scomparsa del noto regista con un commovente post sui social: “Non smetteremo mai di sorridere! Di fare arte e di divertirci con cio’ che di più bello ci e’ stato regalato , la passione e l’amore per la musica e per questa arte senza tempo … l’Opera! Grazie caro Franco”.

L’Opera è un ricordo a Franco Zeffirelli, che avrebbe voluto presenziare a questa serata, visto che aveva curato fino alla fine dei suoi giorni l’allestimento per la regia e le scene. Per questo Rai 1 ha deciso di omaggiarlo con una prima serata trasmessa in tutto il mondo.

I costumi de La Traviata sono stati realizzati da Maurizio Millenotti mentre le coreografie sono dell’étoile Giuseppe Picone. La direzione d’orchestra è di Daniel Oren mentre l’orchestra, il coro, il ballo e le masse artistiche sono quelle dell’Arena di Verona. A condurre è Antonella Clerici.

Si tratta un vero e proprio kolossal, il più grande allestimento degli ultimi 40 anni, firmato proprio da Franco Zeffirelli. La messa in onda della Traviata di Giuseppe Verdi è anche l’occasione che inaugurerà l’Opera Festival 2019 della Fondazione Arena Di Verona, giunta alla sua 97esima edizione.

La Traviata | Zeffirelli l'ultimo sogno | Antonella Clerici

La conduttrice di questa serata in musica in diretta dall’Arena di Verona è Antonella Clerici, che negli anni ha dimostrato di essere una grande appassionata dell’Opera.

Ad annunciare la sua presenza oggi per l’evento La Traviata Zeffirelli ultimo sogno, stasera dalle 21.15 su Rai 1, è stata la stessa Clerici sui social: “Come un gladiatore nell’arena! #ricordi stasera, venerdì 21.20”.

La Traviata | Zeffirelli l'ultimo sogno | Ospiti

Tanti gli ospiti di prestigio e le autorità che siederanno all’Arena di Verona questa sera venerdì 21 giugno 2019 per assistere a La Traviata Zeffirelli ultimo sogno. Allo spettacolo assisteranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria e il ministro del Turismo Gian Marco Centinaio.

La Traviata | Zeffirelli ultimo sogno | Streaming

La Traviata va in onda su Rai 1 in diretta in mondovisione dalle 21.15. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 101 del decoder.

Se non siete a casa potete seguire la Traviata su RaiPlay in diretta streaming e on demand. RaiPlay è la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai.

