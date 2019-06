La sai l’ultima anticipazioni 21 giugno 2019 | Cosa succede oggi | Ospiti

LA SAI L’ULTIMA ANTICIPAZIONI – Se da qualche tempo vi stavate chiedendo che fine avesse fatto quel celebre programma di Canale 5, durante il quale i concorrenti raccontavano barzellette con l’obiettivo di far ridere il pubblico e poter ricevere votazioni positive, sappiate che ci sono buone notizie.

Dopo undici anni di assenza dai palinsesti televisivi, infatti, La sai l’ultima? torna con una nuova edizione, ricchissima di novità e di rotture rispetto al passato. L’edizione 2019 del celebre programma nato nel 1992 da un’idea di Gigi Reggi, infatti, presenta una serie di particolarità che la rendono molto diversa dalle precedenti.

Tutto quello che c’è da sapere su La sai l’ultima – Digital edition

Da qui, l’idea di chiamare la trasmissione La sai l’ultima – Digital edition: un po’ per sottolineare come, rispetto al 2008, oggi il mondo sia tutto più digitalizzato.

Ma quali sono le grandi novità di La sai l’ultima 2019? Chi conduce il programma e quali saranno gli ospiti fissi e non? Di seguito, tutte le risposte.

La sai l’ultima anticipazioni | Le novità

La prima novità assoluta di La sai l’ultima Digital edition è che il conduttore è Ezio Greggio, affiancato dalla bellissima fidanzata Romina Pierdomenico.

I concorrenti, poi, sono suddivisi in tre squadre, che si sfidano l’una contro l’altra a colpi di barzellette con l’unico obiettivo di ottenere il maggior gradimento da parte del pubblico in studio.

Ciascuno dei tre team di comici avrà un capitano: Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) sono infatti i leader delle tre squadre, pronti a schierare il concorrente giusto per poter vincere le singole manche della sfida.

Nel cast “fisso” del programma compare anche Nino Formicola, il Gaspare del duo Gaspare e Zuzzurro, nell’inedita veste di “notaio”. Il suo compito è quello di confermare o meno il risultato raggiunto da ognuno dei concorrenti.

Ma non è tutto: ci sono anche tre jolly, ovvero tre grandi comici affermati, pronti a intervenire nella gara in soccorso di una delle tre squadre. Si tratta di Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli). Una volta scelto dal capitano di una squadra, il jolly in questione si esibisce in uno dei suoi cavalli di battaglia. I punti accumulati vengono aggiunti a quelli della sua squadra.

Dove vedere La sai l’ultima – Digital edition in diretta tv e in streaming

La sai l’ultima anticipazioni | La prima puntata, 21 giugno 2019

Sono in tutto sei le puntate di La sai l’ultima 2019. Nella prima puntata, prevista per venerdì 21 giugno alle 21.20 su Canale 5, ci sono due grandi ospiti di eccezione.

Stiamo parlando di Enrico Montesano e Iva Zanicchi. I due però potrebbero non essere gli unici grandi nomi per la puntata di esordio del nuovo format.

Ciò che si sa, secondo le anticipazioni, è che nel corso della prima serata ci sarà anche un omaggio ai più grandi comici della tradizione umoristica italiana: su tutti, Gino Bramieri e Walter Chiari.

La radio partner del programma è Radio 105. Inoltre, piccola curiosità: contestualmente alle nuove puntate, viene lanciato dal 19 giugno una nuova rivista di enigmistica, “La sai l’ultima? Quiz“, disponibile in edicola ogni due settimane.

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico