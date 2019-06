La sai l’ultima 2019 streaming | Dove vederlo in diretta tv | Digital edition

LA SAI L’ULTIMA 2019 STREAMING TV – Dopo undici lunghi anni d’attesa, tutti gli appassionati del celebre programma di barzellette La sai l’ultima? hanno di che sorridere. Questa sera, venerdì 21 giugno 2019, la trasmissione torna infatti con una nuova edizione, completamente rinnovata.

È La sai l’ultima Digital edition il nuovo nome dello show, condotto quest’anno da Ezio Greggio, insieme alla fidanzata 26enne Romina Pierdomenico e con la partecipazione – investe di capitani delle tre squadre di comici concorrenti – di Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli). A completare il cast il “notaio” Nino Formicola, il celebre Gaspare del duo comico Gaspare e Zuzzurro.

Tutto quello che c’è da sapere su La sai l’ultima – Digital edition

Saranno in totale sei le puntate quest’anno. Ma dove vedere La sai l’ultima Digital edition? L’edizione 2019 del programma di barzellette sarà su Rai o Mediaset? E in streaming? Di seguito, tutte le informazioni.

La sai l’ultima 2019 streaming | Dove vederlo in diretta tv

Fin dalle origini, quando nel 1992 Gigi Reggi varò la formula di La sai l’ultima?, il programma va in onda su Canale 5. Non è da meno neanche l’edizione 2019: La sai l’ultima Digital edition va in onda ogni venerdì sera, dal 21 giugno, alle 21.20.

Per vedere la trasmissione, dunque, vi basterà accendere la tv e mettere sul 5 del vostro digitale terrestre. Se volete vederlo in HD, invece, andate sul 505.

Per i possessori di Sky, inoltre, c’è anche un’altra possibilità: Canale 5 è visibile infatti anche sul canale 105 della celebre pay-tv.

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico

La sai l’ultima 2019 streaming | Dove vederlo su pc, smartphone e tablet

La sai l’ultima Digital edition è ovviamente disponibile anche in streaming. Per vedere anche su pc, smartphone e tablet il programma condotto da Ezio Greggio, si può utilizzare infatti la piattaforma Mediaset Play.

Fare l’accesso sulla piattaforma di streaming Mediaset è facile e soprattutto completamente gratis: basta registrarsi con la propria mail o un account social. Le puntate di La sai l’ultima 2019 saranno disponibili, dal giorno dopo la messa in onda, anche on demand. Potete vederle, dunque, in qualsiasi momento, sempre su Mediaset Play.

Le anticipazioni della puntata del 21 giugno 2019