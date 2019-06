Jada Pinkett Smith sesso a tre – Nuove confessioni a luci rosse da parte della moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith, che dimostra ancora una volta di non avere peli sulla lingua.

Durante il suo programma tv trasmesso da Facebook Watch, “Red Table Talk“, e condotto insieme alla figlia Willow e alla madre Adrienne Banfield-Norris, la signora Smith si è lasciata andare ad argomenti piuttosto imbarazzanti.

Anche di fronte alla terzogenita di 18 anni, l’attrice, cantante e imprenditrice statunitense non ha mancato di uscirsene con frasi scottanti che hanno visibilmente messo a disagio Willow.

Stavolta la 47enne di Baltimora ha parlato della prima volta che ha provato il sesso a tre: “Ero molto, molto giovane ma non mi è piaciuto. L’ho fatto una volta e ho capito che non faceva per me”.

La consorte dell’attore, rapper e produttore cinematografico statunitense ha anche aggiunto: “Non c’era il giusto livello di intimità, ma ho sempre pensato che se fossi stata innamorata di due persone sarebbe stata un’altra cosa. Volevo vedere cosa si provava e l’ho fatto. Ero piccola, ho incontrato due persone che mi piacevano e ho detto di sì”, ha spiegato.

Non è la prima volta che Jada Pinkett si lascia andare a confessioni forti: in passato la donna aveva ammesso già ammesso di ricorrere alla masturbazione e di aver avuto una relazione “malata” con il porno.

“Con la pornografia cercavo di colmare un vuoto, avevo un rapporto malsano. Poi, per fortuna, è arrivato mio marito”, aveva ammesso la Smith durante una puntata del suo Red Table Talk.

