Dopo l’addio a Bradley Cooper, c’è un nuovo amore per Irina Shayk: è il figlio di una leggenda del cinema

Irina Shayk nuovo amore – A neanche un mese dalla fine della relazione tra Bradley Cooper e Irina Shayk, la modella sembra essersi già consolata con un altro uomo.

L’attore hollywoodiano e la 33enne russa sono stati insieme per quattro anni e hanno avuto insieme una figlia, Lea De Seine Shayk Cooper, di appena due anni.

Sembra che tra i due non sia più funzionato per la gelosia della Shayk nei confronti del regista e attore americano soprattutto dopo i pettegolezzi su un presento flirt con la popstar Lady Gaga dopo il film A Star is Born con cui lei ha anche vinto un premio Oscar.

Secondo le ultime indiscrezioni, la bella Irina sarebbe diventata amica intima dello statuario Scott Eastwood, figlio del noto regista Clint. Tutto questo mentre continuano i pettegolezzi su una possibile storia d’amore tra Cooper e Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Innamorati secondo il copione del film A star is born, in cui il divo e la cantante hanno recitato insieme, i due però avrebbero dato più volte segnali di essere una coppia affiatata anche nella realtà.

Finora le voci sono sempre state puntualmente smentite anche se Lady Gaga è stata già avvistata a casa dell’attore. Dunque si preannuncia un’estate ricca di colpi di scena e chissà cosa ne penserebbe le leggenda del cinema americano, Clint Eastwood, se davvero diventasse il genero della statuaria Irina.

