I TRE FORCELLINI REAZIONE A CATENA – Reazione a catena, il quiz dell’estate di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ha dei nuovi campioni. Si tratta de I Tre Forcellini, che nella puntata andata in onda il 20 giugno 2019 hanno battuto i campioni in carica dei Bla Bla.

Chi sono i tre forcellini? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I Tre Forcellini | Chi sono

Si tratta di Alessandro, Gianluca e Simone, tre ragazzi di Padova che hanno deciso di chiamarsi così in omaggio al quartiere della loro città che frequentano perché si trova l’università e che si chiama appunto Forcellini.

Sono tre matematici, proprio come Gabriele dei Bla Bla, i campioni uscenti. Una strana coincidenza per un gioco come Reazione a catena in cui invece contano le parole e la dimestichezza con l’italiano.

Tanto che in apertura di puntata il conduttore Marco Liorni ha commentato scherzosamente: “Che ci fate qui? Siete tutti matematici, ma questo è il gioco delle parole”.

Per i Bla Bla è stata quella del 20 giugno un’Intesa vincente molto sofferta, in cui sono stati battuti da I tre Forcellini con un distacco di ben cinque punti. Così i Tre Forcellini sono diventati i nuovi campioni di Reazione a catena.

Arrivati all’ultima catena, i nuovi campioni di Reazione a catena sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa, portando a casa al primo tentativo ben 17.375 euro.

