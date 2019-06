Gregorio Rega | Vincitore All Together Now | Chi è | Chi ha vinto

GREGORIO REGA VINCITORE ALL TOGETHER NOW – Si è conclusa ieri, giovedì 20 giugno 2019, la prima edizione di All together Now, lo show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax su Canale 5. Il vincitore di All Together Now 2019 è Gregorio Rega.

Ma chi è Gregorio Rega? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Gregorio Rega ha vinto All Together Now 2019. A lui il premio finale di 50mila euro. Sin dalle prima apparizioni, Gregorio ha coinvolto e impressionato tutti per la sua splendida voce, grazie alla quale ha raggiunto la finale, andata in onda in prima serata su Canale 5 il 20 giugno 2019.

Nella finale ha emozionato portando sul palco di All Together Now “Ancora” di Eduardo De Crescenzo. Con questa canzone ha superato nella sfida per la vittoria Veronica Liberati, che invece si è esibita su una sua personale versione di Caruso.

I finalisti di All Together Now

Gregorio Rega è napoletano, ha 32 anni e una passione innata per la musica. Quella a All Together Now non è la sua prima esperienza televisiva. Infatti aveva già partecipato a The Voice, la trasmissione di Rai 2 in cui all’epoca c’era tra i giudici proprio J-Ax. Inoltre Rega ha fatto il “back vocalist” durante i concerti di Noemi.

Nella finale di All Together Now si è esibito con Yes I Know My Way di Pino Daniele, Somebody To Love dei Queen ed Ancora di Edoardo De Crescenzo. Inoltre ha avuto l’occasione di esibirsi al fianco di Nek, grande ospite della finale, con il brano Se Telefonando. Nello scontro finale ha convinto 94 giurati su 100, ottenendo così il primo posto.

Terzo si piazza il diciannovenne Luca DI Stefano. Nella finale sono intervenuti anche Al Bano e Ron, oltre al super ospite Renato Zero.

Tutti gli ospiti della finale di All Together Now

Dove vedere in tv e streaming All Together Now