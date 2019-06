Giletti contro Fazio stipendi Rai | Fabio Fazio | Belve | Stipendi Rai

Giletti contro Fazio stipendi Rai – Il giornalista Massimo Giletti distrugge Fabio Fazio sul piccolo schermo. Ospite di Francesca Fagnani al programma Belve sul canale Nove, il conduttore di Non è l’Arena si infuria per i laudi stipendi Rai.

Lo stipendio di Fabio Fazio

Quale sarebbe il giusto compenso per la conduzione di ‘Che tempo che fa? Questa la fatidica domanda che ha scatenato l’inferno. “Io credo che una tv di Stato, dovrebbe avere un tetto massimo: mi sorprendo vedendo certe cifre incredibili”, ha risposto Giletti, in onda sul Nove venerdì 21 giugno alle ore 23,15.

Il compenso annuo di Fazio è un tema molto discusso, tanto che lo stesso conduttore Rai, salutando Rai Uno per traslocare a Rai Due ha giustificato questo passaggio sostenendo che l’importante è essere considerati “una risorsa e mai un problema”.

Lo stipendio percepito finora per condurre Che tempo che fa su Rai Uno è di 2 milioni e 240mila euro, a cui si aggiunge una decina di milioni di euro destinati a L’Officina Srl, casa di produzione di cui Fazio è proprietario al 50 per cento.

Giletti contro Fazio stipendi Rai | Rai 1

Chi andrebbe a occupare lo spazio della domenica sera di Rai 1? L’ipotesi più quotata è una fiction, ma si è parlato anche di un possibile ritorno di Massimo Giletti, che infatti a Belve da un lato affonda il coltello, ma dall’altro dichiara di avere ancora un forte legame con viale Mazzini.

L’ex conduttore de L’Arena (Rai1) sottolinea anche delle differenze di trattamento tra lui e il giornalista di Savona: “Io non riuscivo a fare avere 100 euro in più ai miei collaboratori, nonostante i grandi successi che avevamo. Poi scopri altre realtà e allora qualche domanda te la poni”.

Poi aggiunge secco: “Non mi compete più, sono fuori. Basta l’intelligenza di chi legge e di chi vede le carte”.

Giletti contro Fazio stipendi Rai | I nemici di Salvini

“Io ritengo che la politica debba rimanere fuori con gli attacchi però la strategia di Salvini è evidente, cioè avere un nemico a settimana e fino a oggi l’ha pagato molto”, attacca Giletti.

“La Rai di oggi è più libera di quella dalla quale se ne è andato lei?”, chiede la conduttrice. E Giletti risponde: “Non ho lavorato in questa nuova azienda, quindi non posso esprimermi. So che non è mai stato facile: la libertà bisogna sapersela conquistare, anche in situazioni difficili e complesse. È più facile fare domande non domande che fare domande vere, è più facile dire che sei libero quando non lo sei”.

Giletti contro Fazio stipendi Rai | Il rammarico del conduttore

Dopo tante stoccate però è lo stesso ex conduttore di Rai1 a frenare un po’ il colpo, ammettendo che la Rai “sarà per sempre una ferita aperta”.