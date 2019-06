Franco Oppini senza segreti a TPI: “Il mio amore con Ada Alberti è nato grazie all’oroscopo” | VIDEO

Franco Oppini Ada Alberti | Oroscopo | Moglie | Stelle

Franco Oppini Ada Alberti – Un amore nato sotto le stelle. Quelle dell’oroscopo. Strano, ma vero. La storia tra Franco Oppini e Ada Alberti (famosa astrologa) inizia molti anni fa per una serie di coincidenze ricche di retroscena clamorosi. Che vi lasceranno senza fiato.

«Quando ci siamo incontrati per la prima volta Ada mi disse: “Mi sono fatta l’oroscopo da sola e le stelle dicono che oggi incontrerò l’uomo della mia vita. Non credevo agli oroscopi, ma Ada aveva ragione perché ha incontrato me quel famoso giorno. Dopo un anno sono diventato suo marito», ci racconta Oppini.

Franco Oppini Ada Alberti | L’amicizia con Smaila, Salerno e Jerry Calà

Amici per la pelle. I gatti di vicolo miracoli continuano ad essere legatissimi: Calà, Smaila, Oppini e Salerno lo scorso anno sono tornati sul set di Odissea nell’ospizio, ma spesso fanno divertire i fan con serate live dal vivo.

Il gruppo è stato fondato a Verona nel 1971 ed è stato attivo fino al 1985 per riunirsi occasionalmente in alcune sporadiche apparizioni televisive e teatrali.

Oppini, in passato, è stato sposato con Alba Parietti (con la quale mantiene ancora oggi un ottimo rapporto). Il loro matrimonio è durato dal 1981 al 1990 ed hanno avuto un figlio, che si chiama Francesco, ha 37 anni (giornalista sportivo e super tifoso della Juve).

Poi nel 2003 Oppini ha sposato Ada Alberti, famosa astrologa. Tutto, però, è iniziato grazie ad una strana coincidenza astrale. «Siamo sposati dal 2003, ma ci siamo fidanzati nel 2001. Stiamo insieme da una vita praticamente perché sono passati vent’anni. Andiamo verso le nozze d’argento», svela l’attore.

Franco Oppini Ada Alberti | Ci siamo conosciuti per una strana coincidenza astrale

«Eravamo ad una sfilata di moda a Milano perché in quell’epoca avevamo lo stesso agente. Ada, per una strana coincidenza, aveva fatto l’oroscopo scoprendo che quel giorno avrebbe incontrato l’uomo da sposare. Proprio quel giorno io e lei ci siamo conosciuti», dice Franco. «Mia moglie Ada, però, ha una fortissima moralità e non avrebbe mai degnato di uno sguardo un uomo impegnato. Però il suo oroscopo diceva qualcosa di particolare. Siamo andati a cena con altre persone quella sera, non eravamo soli».

