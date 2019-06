Foto Fedez | Chiara Ferragni | Leone | Instagram

FOTO FEDEZ CHIARA FERRAGNI LEONE INSTAGRAM – Fedez ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram una tenera ma singolare fotografia che mostra vicini i piedi suoi, di sua moglie Chiara Ferragni e del loro figlio Leone. E l’immagine ha aperto una particolare discussione tra i fan del rapper e della influencer. La Ferragni viene spesso presa in giro per i suoi piedi (come accaduto dopo la pubblicazione di una sua foto con la nonna) e Fedez, postando l’ultimo scatto, ha scritto: “Gli occhi azzurri della mamma, per fortuna i piedi del papà”.

Le parole del cantante sulla sua pagina hanno immediatamente scatenato i commenti dei follower della coppia, spesso accompagnati da una buona dose di ironia. Qualcuno ha scritto: “Io non vedo niente di strano ai piedi di Chiara”, aggiungendo una faccina sorridente. “Hobbit ti dice niente?”, è stata una replica. “Allora è grave la cosa, anche quelli di lui non scherzano”, altro commento. E ancora, un messaggio seguente: “Hanno nascosto gli altri trenta centimetri”, “Diciamo che la lunghezza delle dita è un po’ a piacimento”. E non sono mancate le preferenze, quasi come si trattasse di un referendum: “Meglio i piedi di Chiara che i tuoi”, è stata una delle risposte.

In pochi minuti la foto pubblicata da Fedez su Instagram ha ottenuto tantissimi apprezzamenti: oltre 300mila ‘Mi piace’ in meno di un’ora. Il rapper e sua moglie sono tra gli italiani più seguiti in assoluto sul social network delle foto. Chiara Ferragni può cantare ben 16,8 milioni di fan, Fedez invece 8,1 milioni. Tantissimi.

Come tanti sono quelli che hanno commentato le tante foto che la coppia ha pubblicato dopo la loro recente vacanza negli Stati Uniti, a Los Angeles. Ogni scatto pubblicato dalla coppia ha superato il mezzo milione di ‘Mi piace’.