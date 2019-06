Elisa Isoardi innamorata | Elisa Isoardi sembra avere ritrovato l’amore.

Dopo la rottura con Matteo Salvini, che si è presto consolato con l’attuale fidanzata 26enne Francesca Verdini, la conduttrice de La Prova del Cuoco ha iniziato, a marzo, una relazione con l’imprenditore dalla fama di playboy Alessandro Di Paolo.

Su questa nuova storia d’amore, però, la Isoardi non si è mai voluta sbilanciare, limitandosi ad affermare in un’intervista a DiPiù: “Per il momento ci stiamo frequentando”. Una dichiarazione laconica che lasciava intendere la volontà della bella conduttrice culinaria di non affrettare i tempi.

La relazione fra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo non è quindi mai stata del tutto ufficializzata.

Ora, però, qualcosa potrebbe essere davvero cambiato nel cuore dell’ex compagna di Matteo Salvini, che su Instagram ha pubblicato un post sibillino che lascia intendere la possibilità di un nuovo inizio sentimentale per la 36enne di Monterosso Grana.

Elisa Isoardi innamorata | “C’è qualcuno che mi vuol bene, che tutte le mattine pensa a me, che mi aiuta e mi segue, che non mi fa pesare i suoi problemi e mi ascolta. Sembra quasi una favola ma persone così esistono. Allora pensi che una così ne vale dieci di quelli che fanno finta di strarti accanto. Buongiorno!”.

Nel post, che ha suscitato una moltitudine di commenti, Elisa Isoardi non specifica (volutamente?) chi sia questa persona che le vuole bene, capace di ascoltarla e di alleviare qualsiasi dolore. L’estate, comunque, sembra prospettarsi ricca di emozioni per la bella conduttrice de La Prova del Cuoco.

