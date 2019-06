Coppa d’Africa 2019 | Gironi | Calendario | Date | Dove si gioca | Partite | Streaming

COPPA D’AFRICA 2019 – Dal 21 giugno 2019 al 19 luglio 2019 in Egitto si gioca la 32esima edizione della Coppa d’Africa. Per la prima volta il torneo, che sarà inaugurato dai padroni di casa contro lo Zimbabwe, si gioca in estate. Detentore del titolo è il Camerun che, nel 2017, ha sconfitto in finale proprio gli egiziani.

Perché si gioca in Egitto? La sede iniziale prevista per il torneo era il Camerun. Successivamente, però, a causa dei continui ritardi nella costruzione di stadi e infrastrutture, unite al clima di conflitto interno che vive il Paese, la CAF – la Confederazione di calcio africana – ha deciso di rimuovere la concessione di ospitare la Coppa d’Africa 2019. L’organizzazione del torneo è stata, dunque, assegnata all’Egitto, mentre il Camerun si occuperà della prossima edizione, quella del 2021.

L’Egitto ospita l’evento per la quarta volta nella storia.

Di seguito tutte le informazioni sulla competizione:

Coppa d’Africa 2019 | I gironi

Sono 24 le nazionali che prendono parte al torneo. Presenti tutte le big, dall’Egitto al Senegal, dal Camerun al Marocco, dalla Costa d’Avorio al Ghana. Tre, invece, le novità: la Mauritania, il Madagascar e il Burundi. A completare il quadro: Nigeria, Congo, Uganda, Zimbabwe, Guinea, Kenya, Tanzania, Algeria, Sudafrica, Namibia, Tunisia, Mali, Angola, Guinea-Bissau e Benin. Quali sono i gironi della Coppa d’Africa 2019? Eccoli nel dettaglio:

GRUPPO A: Egitto, Congo, Uganda, Zimbabwe.

GRUPPO B: Nigeria, Guinea, Burundi, Madagascar.

GRUPPO C: Senegal, Algeria, Kenya, Tanzania.

GRUPPO D: Marocco, Costa d’Avorio, Sudafrica, Namibia.

GRUPPO E: Tunisia, Mali, Angola, Mauritania.

GRUPPO F: Camerun, Ghana, Guinea-Bissau, Benin.

Coppa d’Africa 2019 | Il calendario | Date

Ecco il calendario completo della Coppa d’Africa 2019:

VENERDÌ 21 GIUGNO

22.00: Egitto-Zimbabwe (gruppo A, a Il Cairo)

SABATO 22 GIUGNO

16.30: RD Congo-Uganda (gruppo A, a Il Cairo)

19.00: Nigeria-Burundi (gruppo B, ad Alessandria)

22.00: Guinea-Madagascar (gruppo B, ad Alessandria)

DOMENICA 23 GIUGNO

16.30: Marocco-Namibia (gruppo D, a Il Cairo)

19.00: Senegal-Tanzania (gruppo C, a Il Cairo)

22.00: Algeria-Kenya (gruppo C, a Il Cairo)

LUNEDÌ 24 GIUGNO

19.00: Tunisia-Angola (gruppo E, a Suez)

16.30: Costa d’Avorio-Sudafrica (gruppo D, a Il Cairo)

22.00: Mali-Mauritania (gruppo E, a Suez)

MARTEDÌ 25 GIUGNO

19.00: Camerun-Guinea Bissau (gruppo F, a Ismailia)

22.00: Ghana-Benin (gruppo F, a Ismailia)

Coppa d’Africa 2019 | MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

16.30: Nigeria-Guinea (gruppo B, ad Alessandria)

19.00: Uganda-Zimbabwe (gruppo A, a Il Cairo)

22.00: Egitto-RD Congo (gruppo A, a Il Cairo)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO

16.30: Madagascar-Burundi (gruppo B, ad Alessandria)

19.00: Senegal-Algeria (gruppo C, a Il Cairo)

22.00: Kenya-Tanzania (gruppo C, a Il Cairo)

VENERDÌ 28 GIUGNO

16.30: Tunisia-Mali (gruppo E, a Suez)

19.00: Marocco-Costa d’Avorio (gruppo D, a Il Cairo)

22.00: Sudafrica-Namibia (gruppo D, a Il Cairo)

SABATO 29 GIUGNO

16.30: Mauritania-Angola (gruppo E, a Suez)

19.00: Camerun-Ghana (gruppo F, a Ismailia)

22.00: Benin-Guinea Bissau (gruppo F, a Ismailia)

DOMENICA 30 GIUGNO

18.00: Madagascar-Nigeria (gruppo B, ad Alessandria)

18.00: Burundi-Guinea (gruppo B, a Il Cairo)

21.00: Uganda-Egitto (gruppo A, a Il Cairo)

21.00: Zimbabwe-RD Congo (gruppo A, a Il Cairo)

Coppa d’Africa 2019 | LUNEDÌ 1 LUGLIO

18.00: Sudafrica-Marocco (gruppo D, a Il Cairo)

18.00: Namibia-Costa d’Avorio (gruppo D, a Il Cairo)

21.00: Kenya-Senegal (gruppo C, a Il Cairo)

21.00: Tanzania-Algeria (gruppo C, a Il Cairo)

MARTEDÌ 2 LUGLIO

18.00: Benin-Camerun (gruppo F, a Ismailia)

18.00: Guinea Bissau-Ghana (gruppo F, a Suez)

21.00: Mauritania-Tunisia (gruppo E, a Suez)

21.00: Angola-Mali (gruppo E, a Ismailia)

VENERDÌ 5 LUGLIO

18.00: Ottavo di finale 1: Vincitrice Gruppo D-Miglior terza Gruppi B/E/F (a Il Cairo)

21.00: Ottavo di finale 2: Seconda Gruppo A-Seconda Gruppo C (a Il Cairo)

SABATO 6 LUGLIO

19.00: Ottavo di finale 3: Seconda Gruppo B-Seconda Gruppo F (ad Alessandria)

21.00: Ottavo di finale 4: Vincitrice Gruppo A-Miglior terza Gruppi C/D/E (a Il Cairo)

DOMENICA 7 LUGLIO

18.00: Ottavo di finale 5: Vincitrice Gruppo B-Miglior terza Gruppi A/C/D (ad Alessandria)

21.00: Ottavo di finale 6: Vincitrice Gruppo C-Miglior terza Gruppi A/B/F (a Il Cairo)

LUNEDÌ 8 LUGLIO

19.00: Ottavo di finale 7: Vincitrice Gruppo E-Seconda Gruppo D (a Suez)

21.00: Ottavo di finale 8: Vincitrice Gruppo F-Seconda Gruppo E (a Ismailia)

Coppa d’Africa 2019 | MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

19.00: Quarto di finale 1: Vincitrice Ottavo di finale 2-Vincitrice Ottavo di finale 1

21.00: Quarto di finale 2: Vincitrice Ottavo di finale 3-Vincitrice Ottavo di finale 4

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

19.00: Quarto di finale 3: Vincitrice Ottavo di finale 7-Vincitrice Ottavo di finale 6 (a Il Cairo)

21.00: Quarto di finale 4: Vincitrice Ottavo di finale 5-Vincitrice Ottavo di finale 8 (a Il Cairo)

DOMENICA 14 LUGLIO

18.00: Semifinale 1: Vincitrice Quarto di finale 1-Vincitrice Quarto di finale 4 (a Suez)

21.00: Semifinale 2: Vincitrice Quarto di finale 2-Vincitrice Quarto di finale 3 (a Il Cairo)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

21.00: Finale terzo posto (a Il Cairo)

VENERDÌ 19 LUGLIO

21.00: Finale Coppa d’Africa 2019 (a Il Cairo)

Coppa d’Africa 2019 | Dove si gioca: gli stadi

Saranno sei le sedi che ospiteranno la manifestazione, la metà delle quali localizzate a Il Cairo. Gli impianti scelti sono: lo Stadio Internazionale, lo Stadio del 30 giugno e lo Stadio Al Salam. Quest’ultimo ha sostituito l’Al Masry Club Stadium a Porto Said, prima scelto e poi “bocciato”. Le altre strutture individuate sono lo Stadio di Alessandria (ad Alessandria d’Egitto), lo Stadio di Suez (a Suez) e lo Stadio Ismailia (a Ismailia).

Coppa d’Africa 2019 | L’albo d’oro

Ecco l’albo d’oro della Coppa d’Africa:

1957: Egitto

1959: Rep. Araba Unita

1962: Etiopia

1963: Ghana

1965: Ghana

1968: Congo-Kinshasa

1970: Sudan

1972: Congo-Brazzaville

1974: Zaire

1976: Marocco

1978: Ghana

1980: Nigeria

1982: Ghana

1984: Camerun

1986: Egitto

1988: Camerun

1990: Algeria

1992: Costa d’Avorio

1994: Nigeria

1996: Sudafrica

1998: Egitto

2000: Camerun

2002: Camerun

2004: Tunisia

2006: Egitto

2008: Egitto

2010: Egitto

2012: Zambia

2013: Nigeria

2015: Costa d’Avorio

2017: Camerun

Coppa d’Africa 2019 | Streaming live e diretta tv: dove vedere le partite

Tutte le parite della Coppa d’Africa 2019 vengono trasmesse in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento.