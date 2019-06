Coppa d’Africa 2019 gironi | Squadre | Nazionali | Gruppi

COPPA D’AFRICA 2019 GIRONI – Sono 24 le nazionali che prendono parte alla Coppa d’Africa 2019 al via il 21 giugno 2019 in Egitto. Presenti tutte le big, dai padroni di casa al Senegal, dal Camerun al Marocco, dalla Costa d’Avorio al Ghana. Tre, invece, le novità: la Mauritania, il Madagascar e il Burundi. A completare il quadro: Nigeria, Congo, Uganda, Zimbabwe, Guinea, Kenya, Tanzania, Algeria, Sudafrica, Namibia, Tunisia, Mali, Angola, Guinea-Bissau e Benin.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA COPPA D’AFRICA 2019

Quali sono i gironi della Coppa d’Africa 2019? Eccoli nel dettaglio:

GRUPPO A: Egitto, Congo, Uganda, Zimbabwe.

GRUPPO B: Nigeria, Guinea, Burundi, Madagascar.

GRUPPO C: Senegal, Algeria, Kenya, Tanzania.

GRUPPO D: Marocco, Costa d’Avorio, Sudafrica, Namibia.

GRUPPO E: Tunisia, Mali, Angola, Mauritania.

GRUPPO F: Camerun, Ghana, Guinea-Bissau, Benin.

IL CALENDARIO DELLA COPPA D’AFRICA 2019

Coppa d’Africa 2019 gironi | Il calendario dopo i gironi

Di seguito tutte le date delle partite dopo la fase a gironi, quella ad eliminazione diretta:

VENERDÌ 5 LUGLIO

18.00: Ottavo di finale 1: Vincitrice Gruppo D-Miglior terza Gruppi B/E/F

21.00: Ottavo di finale 2: Seconda Gruppo A-Seconda Gruppo C

SABATO 6 LUGLIO

19.00: Ottavo di finale 3: Seconda Gruppo B-Seconda Gruppo F

21.00: Ottavo di finale 4: Vincitrice Gruppo A-Miglior terza Gruppi C/D/E

DOMENICA 7 LUGLIO

18.00: Ottavo di finale 5: Vincitrice Gruppo B-Miglior terza Gruppi A/C/D

21.00: Ottavo di finale 6: Vincitrice Gruppo C-Miglior terza Gruppi A/B/F

LUNEDÌ 8 LUGLIO

19.00: Ottavo di finale 7: Vincitrice Gruppo E-Seconda Gruppo D

21.00: Ottavo di finale 8: Vincitrice Gruppo F-Seconda Gruppo E

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

19.00: Quarto di finale 1: Vincitrice Ottavo di finale 2-Vincitrice Ottavo di finale 1

21.00: Quarto di finale 2: Vincitrice Ottavo di finale 3-Vincitrice Ottavo di finale 4

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

19.00: Quarto di finale 3: Vincitrice Ottavo di finale 7-Vincitrice Ottavo di finale 6

21.00: Quarto di finale 4: Vincitrice Ottavo di finale 5-Vincitrice Ottavo di finale 8

DOMENICA 14 LUGLIO

18.00: Semifinale 1: Vincitrice Quarto di finale 1-Vincitrice Quarto di finale 4

21.00: Semifinale 2: Vincitrice Quarto di finale 2-Vincitrice Quarto di finale 3

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

21.00: Finale terzo posto

VENERDÌ 19 LUGLIO

21.00: Finale Coppa d’Africa 2019

Coppa d’Africa 2019 gironi | Streaming live e diretta tv: dove vedere le partite

Tutte le parite della Coppa d’Africa 2019 vengono trasmesse in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento.