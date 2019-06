Compleanno principe William auguri Harry Meghan

Il principe William spegne 37 candeline. Mentre tanti membri della Royal Family hanno usato i loro account per dedicare un pensiero al primogenito del principe Carlo, il duca e la duchessa di Sussex hanno deciso di sorprendere tutti rompendo gli schemi.

E così, andando a spizzare il profilo Instagram del principe Harry e di Meghan Markle, non troveremo nessun post, nessuna storia dedicata al compleanno del fratello maggiore. No, il duca e la duchessa di Sussex hanno deciso di augurare un felice compleanno all’amato William servendosi sì, di Instagram, ma ricorrendo a uno stategemma che non ha potuto che attirare l’attenzione di molti.

Compleanno principe William auguri Harry Meghan | La modalità originale adottata dai duchi

Sul profilo di Kensington Palace (cioè quello di Kate e William), il principe oggi 37enne ha pubblicato una sua foto in cui appare sorridente (durante uno dei suoi viaggi in Kenya, da quanto si può vedere sullo sfondo) e ha ringraziato tutti i supporters che hanno speso qualche secondo per fargli gli auguri di compleanno. “Grazie a ognuno di voi per i vostri adorabili auguri per il compleanno del Duca di Cambridge!”.

È proprio qui, sotto al post dei duchi di Cambridge, che arrivano gli auguri del fratello e della cognata di William. “Buon compleanno al duca di Cambridge!”, si legge nel commento dell’account Sussex Royal, quello ufficiale di Harry e Meghan.

Compleanno principe William auguri Harry Meghan | Non è la prima volta

Ma non è la prima volta che il duca e la duchessa di Sussex scelgono questa modalità per gli auguri ai loro parenti reali. Anche per il compleanno dei nipotini Louis e Charlotte Harry e Meghan hanno preferito lasciare un commento sotto ai post pubblicati dai genitori sull’account di Kensington Palace.

“Buon compleanno, Louis! Tanto amore da entrambi!”, ha scritto la coppia per il primo compleanno ad aprile del nipotino, terzogenito di William e Kate. In occasione della festa della sorellina di Louis, la bellissima Charlotte, Harry e Meghan hanno scritto: “Buon compleanno, Charlotte! Tanto amore, H e M”. Con tanto di emoji di palloncino rosso e torta di compleanno.

