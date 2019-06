Bilancio Casaleggio Associati 2018 | Fatturato Casaleggio | Utile Casaleggio | Davide Casaleggio

BILANCIO FATTURATO UTILE CASALEGGIO ASSOCIATI – Il primo anno di governo del Movimento 5 Stelle è stato un periodo fortunato anche per l’azienda di uno dei massimi esponenti del mondo pentastellato, Davide Casaleggio. Nel 2018 infatti il fatturato della Casaleggio Associati è salito del 60 per cento, da 1,2 a 2 milioni di euro del 2017, e è salito anche l’utile di esercizio,di oltre 160mila euro, precisamente, da 20.480 a quota 181.473 euro.

Sono i numeri diffusi oggi dal Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Stefano Feltri e Carlo Tecce. Il giornale diretto da Marco Travaglio spiega che in 12 mesi i costi per la produzione della Casaleggio sono passati da 1,1 a 1,8 milioni, che sono stati destinati a riserva, perché non sono stati versati dividendi per gli azionisti.

L’azienda di Davide Casaleggio viene descritta come protagonista negli ultimi mesi di attività di “riposizionamento” tra convegni, iniziative, consulenze e report sponsorizzati da aziende che vedono nella Casaleggio Associati un ponte verso l’esecutivo di cui il Movimento 5 Stelle è maggiore azionista.

La società di Casaleggio nel 2018 aveva 13 dipendenti per un costo di 378mila euro di salari e stipendi, in crescita rispetto ai 259mila dell’anno precedente. Il consiglio di amministrazione invece ha un costo complessivo di 246mila euro. Gli amministratori sono quattro: ovviamente Davide Casaleggio, presidente, e tre consiglieri, Luca Eleuteri, Maurizio Benzi e Marco Maiocchi. Si tratta di quattro soci, anche se il più noto Casaleggio – fa sapere ancora il Fatto Quotidiano – detiene la quota di maggioritaria con il 60 per cento del capitale.

Per il 2019 viene previsto un ulteriore incremento delle attività di consulenza con un focus sulle smart company.