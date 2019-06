Battleship trama | Di cosa parla il film in onda su Italia 1

Battleship trama | Venerdì 21 giugno 2019 va in onda su Italia 1 Battleship, un film di fantascienza diretto da Peter Berg che e prodotto dalla Universal Picture.

La pellicola, che si ispira al celebre gioco da tavola Battaglia Navale, è girato alla Hawaii e vede come protagonisti molti noti attori di successo come Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Liam Neeson e Brooklyn Decker. Nel cast, inoltre, anche la cantante e attrice barbadiana Rihanna.

Quando il film inizia corre l’anno 2005, quando la NASA è in procinto di mettere a punto il Progetto Beacon, attraverso il quale ha l’obiettivo di mettersi in contatto con il più vicino pianeta capace di ospitare la vita, il Pianeta G. Su questo potrebbero essere fatte grandi scoperte, come che ad abitarci vi sia una razza intelligente.

Successivamente, ben sette anni dopo, quindi nel 2012, gli abitanti del Pianeta G giungono sulla Terra con una squadriglia esplorativa di cinque navi stellari: la loro intenzione? Gettare le basi per una futura invasione della Terra.

Visto che però il sistema di comunicazione degli alieni rimane danneggiato durante l’atterraggio a causa dell’urto con un satellite, questi decidono di servirsi del centro di comando del Progetto Beacon, il quale è situato nelle Hawaii. Per impedire agli umani di ostacolare il loro piano di invasione gli alieni decidono di innalzare un potente campo magnetico tutto attorno alle isole, e schierano tre potenti navi da guerra a difesa del dispositivo che lo genera, il quale è situato su una gigantesca piattaforma oceanica.

Contemporaneamente, però, una flotta riunita di tredici nazioni sta compiendo un’esercitazione proprio al largo delle Hawaii, ma delle oltre venti navi che la compongono solo tre cacciatorpedinieri rimangono all’interno della barriera e sarà loro il compito di contrastare la minaccia aliena prima che il nemico riesca a mettersi in contatto con il proprio pianeta natale fornendo al resto della flotta le coordinate per l’invasione.

