ATTIVISTA GREENPEACE AGGREDITA DA SOTTOSEGRETARIO VIDEO – È scoppiata una bufera nel Regno Unito su un membro del governo per aver bloccato e spintonato via con la forza un’attivista di Greenpeace che si era presentata a una serata di gala. Mark Field, sottosegretario agli Esteri nell’esecutivo conservatore uscente di Theresa May, è ora accusato di “aggressione” ai danni della donna.

L’episodio, ripreso da un video che sta facendo il il giro dei social network, è avvenuto ieri durante l’annuale serata alla Mansion House di Londra che riunisce esponenti della politica e del business. L’attivista ha avvicinato il sottosegretario Field mentre il cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, teneva un discorso sullo stato dell’economia del Regno e sulla Brexit.

La donna ha fatto irruzione vestita di rosso con altri manifestanti ambientalisti per denunciare “l’emergenza dei cambiamenti climatici” e quando si è avvicinata al tavolo di Field è stata afferrata con foga dal sottosegretario, che l’ha poi sbattuta fuori dalla sala. “Siamo scioccati dalle immagini che mostrano l’aggressione di un uomo di governo contro uno dei nostri dimostranti pacifici”, ha reagito Greenpeace.

Il gesto del sottosegretario ha scatenato subito polemiche nel mondo politico. Dall’opposizione laburista è stato chiesto il siluramento di Field mentre è emerso imbarazzo fra i Tory, fra le cui file c’è solo alcuni hanno difeso il sottosegretario.

Il sottosegretario si è giustificato dicendo a all’emittente britannica Itv di aver agito “d’istinto” temendo che la donna potesse avere intenzioni minacciose. Si è comunque autodenunciato agli organi di disciplina del governo affinché il caso sia indagato. Un’inchiesta è stata aperta anche da Brendon Lewis, presidente del Partito Conservatore che si è detto se non altro “stupito” del comportamento di Field.

Le immagini dell’aggressione del sottosegretario su Twitter, un video di pochi secondi, hanno ottenuto in un giorno oltre 3 milioni di visualizzazioni. Un tweet con il breve filmato è stato condiviso oltre 5mila volte con circa 15mila like.