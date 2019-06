🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 20 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Don Matteo | Germania-Serbia | Chef | All toghether Now

ASCOLTI TV 20 GIUGNO 2019 – GIOVEDÌ – Qual è stato il programma più seguito di ieri giovedì 20 giugno 2019. Chi ha vinto la sfida degli ascolti? A scontrarsi erano da un lato le repliche della seguitissima fiction Don Matteo 11 in prima serata su Rai 1, dall’altra l’attesa finale di All Together Now su Canale 5.

Chi ha vinto tra Rai 1 e Canale 5? Inoltre sulle altre reti i telespettatori potevano scegliere tra la partita in esclusiva degli Europei Under 21 Germania-Serbia, mentre su Rai 3 il film Chef, divertente commedia americana con Jon Favreau.

Su Italia 1 invece il film in prima visione Autobahn con Anthony Hopkins e Ben Kingsley. Ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti.

Ascolti tv | 20 giugno 2019 | Giovedì | Chi ha vinto la serata

Ieri, giovedì 20 giugno 2019, le repliche della fiction Don Matteo 11 su Rai 1 ha conquistato 2.612.000 spettatori pari al 13,02% di share, nel primo episodio, e 2.220.000 spettatori con il 14,02% nel secondo. Ascolti soddisfacenti considerando che si tratta di repliche.

Su Canale 5 l’ultima puntata di All Together Now, terminata all’1.19 con la vittoria di Gregorio Rega ha totalizzato 2.710.000 spettatori pari al 19,12% di share. Su Rai 2 la partita valida per l’Europeo Under 21 tra Germania-Serbia ha conquistato 1.082.000 spettatori pari al 5,5% di share.

Su Italia 1 il film in prima tv Autobahn – Fuori controllo ha intrattenuto 997.000 spettatori (5,11%). Su Rai 3 la commedia Chef – La Ricetta Perfetta ha divertito 1.256.000 spettatori pari al 6,51%.

Su Rete 4 l’approfondimento di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio ha totalizzato un ascolto medio di 849.000 spettatori con il 5,76% di share. Su La 7 lo Speciale PiazzaPulita – Prima Io ha tenuto davanti al video 1.136.000 spettatori pari a uno share del 5,85%.

Ascolti tv | 20 giugno 2019 | Giovedì | Access prime time | Auditel ieri sera

In access prime time su Canale 5 il classico appuntamento con Paperissima Sprint registra una media di 3.034.000 spettatori pari a uno share del 15,64%