Lo spot shock contro l’abbandono degli animali sulle note dei Queen

Abbandono animali queen spot | La Francia campione d’Europa: non parliamo di calcio ma di abbandono di animali. A sottolineare questo triste primato un nuovo spot di 30 Millions d’amis, fondazione francese a difesa di cani, gatti e tutti gli animali domestici.

Abbandono animali queen spot | Cani e gatti Francia

Secondo quanto riportato infatti dall’ultimo report della società assicurativa sugli animali SantéVet, la Francia sarebbe campione d’Europa di abbandono di animali, con almeno 100mila esemplari tra cani, gatti e altre specie domestiche. Si parla di almeno 60mila solo durante l’estate.

E proprio sull’onda di questi dati sconcertanti la 30 Millions d’amis ha girato un video spot per sensibilizzare sul tema dell’abbandono di animali.

Abbandono animali queen spot | We are the champions colonna sonora

La colonna sonora è quella del celebre brano dei Queen, We Are The Champions. Nel video donne e uomini sono ripresi mentre abbandonano i loro animali domestici senza farsi il minimo scrupolo, anzi, con la presunzione di fare la cosa migliore in quel momento. Immagini che si scontrano volutamente con le note di Freddy Mercury & Co.

Abbandono animali Italia

Anche in Italia non siamo da meno: secondo la Lav “si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80mila gatti e 50mila cani. L’abbandono è un reato punito con l’arresto fino a un anno e con una multa fino a 10mila euro”.

Ologrammi al posto degli animali sfruttati: ecco il circo del futuro senza gabbie e crudeltà | VIDEO

Cina, festival della carne di cane a Yulin: “Animali torturati e bolliti vivi, così sono più buoni”

Trani, cane trascinato da una macchina in corsa: il video scioccante indigna i social

Orso polare stremato rovista tra i rifiuti in una discarica della Siberia | VIDEO

La foto simbolo dell’emergenza climatica: il ghiaccio si scioglie, i cani da slitta corrono sull’acqua

Clima, salta l’accordo per un’Europa a zero emissioni. Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca ed Estonia hanno detto “no”