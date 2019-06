Stasera su Sky | 20 giugno 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 19 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di giovedì 20 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi sui canali Cinema? Ci sono partite su quelli Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti, per un’ottima alternativa alla classica tv.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, giovedì 20 giugno 2019. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 20 giugno | Sky Cinema Uno

Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:05 – Come ti divento bella

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Halloween

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Halloween, l’undicesimo capitolo horror della serie dedicata alla saga Halloween.

La trama: Laurie Strode avrà un confronto finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia per tanti anni, dopo che la donna era scampata alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

18:40 – Incontri ravvicinati del terzo tipo (Director’s Cut)

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Truth – Il prezzo della verità

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende Truth – Il prezzo della verità, un film con Cate Blanchett e Robert Redford del 2015.

La trama: La mattina del 9 settembre 2004 la vita di due importanti volti dei media cambiò per sempre. La sera precedente era stato mandato in onda un reportage che incrimnava George W. Bush, ma nei giorni a venire non si fece altro che parlare delle produzioni dei due giornalisti immischiati nella faccenda.

Stasera su Sky 20 giugno | Sky Cinema Collection 19:20 – Gotti – Il primo padrino

21:15 – Pulp Fiction Su Cinema Collection (canale 303 del vostro decoder) vi attende un grande cult questa sera. Quentin Tarantino torna a emozionarvi con il suo Pulp fiction. La trama: Le vite di un pugile, di due gangster, di un boss e della sua pupa, di uno spacciatore e di una coppia di rapinatori si sfiorano e collidono in una serie di eventi imprevedibili e paradossali. Guida tv Sky 20 giugno | Sky Cinema Family 19:30 – Mune – Il guardiano della luna

21:00 – Sherlock Gnomes La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) offre il film d’animazione Sherlock Gnomes, uscito nel 2018. La trama: si tratta del sequel di Gnomeo e Giulietta, i simpatici nanetti ingaggiano Sherlock Gnomes e Watson per far luce su delle misteriose sparizioni. Ecco il trailer: Stasera su Sky 20 giugno | Sky Cinema Action

19:00 – Outlander – L’ultimo vichingo

21:00 – Sotto assedio – White House Down La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) prevede il film Sotto assedio – White House Down, uscito nel 2013 con Channing Tatum e Maggie Gyllenhaal. La trama: John Cale è un agente della polizia di Washington e si vede stroncare i sogni nel momento in cui i Servizi Segreti gli negano il lavoro. Non volendo però deludere sua figlia, John la porta in visita alla Casa Bianca proprio quando la struttura viene presa di mira da un gruppo armato paramilitare. Ecco il trailer: Programmazione Sky 20 giugno | Sky Cinema Suspence 19.20 – The Vault – Nessuno è al sicuro

21.00 – Angeli e Demoni

Su Cinema Suspence (canale 306) arriva il film Angeli e Demoni con Tom Hanks nelle vesti del noto professor Robert Langdon. La trama: siamo a Roma, Langdon ha scoperto novità interessanti sulla rinascita di un’antica confraternita segreta conosciuta come gli Illuminati. Quando il professore scopre che manca poco all’esplosione di una bomba al Vaticano, arriva a Roma e si allea con la bella Vittoria. Insieme partono per una nuova avventura fatta di simboli antichi e indizi risalenti a 400 anni prima. Ecco il trailer: Stasera su Sky 20 giugno | Sky Cinema Romance 19:00 – The Libertine

21:00 – Suite francese Su Sky Cinema Romance (canale 307) arriva il film Suite francese, uscito nel 2015 con Michelle Williams e Kristin Scott Thomas. La trama: ambientato nei primi mesi dell’occupazione tedesca della Ffrancia, Lucille attende il marito partito per il fronte. In sua compagnia c’è la suocera, fredda e dispotica. Nel frattempo la loro cittadina viene invasa dai tedeschi e a casa loro piomba l’ufficiale Bruno Von Falk che, nonostante i primi pessimi approcci, instaura un certo feeling con la bella Lucille. Sky Cinema Drama 19.00 – La tregua

21.00 – 28 giorni Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film 28 giorni, pellicola emozionante con Sandra Bullock e Viggo Mortensen. La trama: Una giornalista alcolizzata viene condannata a trascorrere ventotto giorni in una comunita’ dopo aver distrutto una limousine. Il ricovero forzato la aiutera’ a conoscere se stessa e uscire dalla crisi.

Stasera su Sky 20 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.15 – Se fossi in te

21.00 – Cosa fai a Capodanno? Su Sky Cinema Comedy va in onda Cosa fai a Capodanno?, una commedia con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli e Alessandro Haber. La trama: Un gruppo di scambisti si riunisce in una baita di montagna per festeggiare il nuovo anno. Ecco il trailer: Sky Sport Mondiali 20.30 – Studio Women’s World Cup

21.00 – Svezia-Stati Uniti Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera in diretta tv il match tra Svezia e Stati Uniti. Stasera su Sky 20 giugno | Sky Uno 19:25 – Master – Chef USA

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 8

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno arriva un nuovo appuntamento in prima tv di Bruno Barbieri 4 Hotel.