STASERA IN TV 20 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 20 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 20 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Don Matteo 11

Su Rai 1 stasera tornano due repliche di Don Matteo 11, con Terence Hill, cioè le puntate “Salvazione” e “Per il Loro Bene”.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

20:50 – Trieste. Calcio – Europei 2019 Under 21 Germania – Serbia

Su Rai 2 torna il grande calcio in diretta tv con la partita, valida per gli Europei 2019 di under 21, tra Germania e Serbia.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chef – La ricetta perfetta

Questa sera su Rai 3 arriva il film Chef – La ricetta perfetta, con Jon Favreau, Sofia Vergara, Scarlett Johansson, John Leguizamo, Robert Downey jr.

La trama: Carl Casper (Jon Favreau), cuoco in un ristorante di spicco di Los Angeles, perde improvvisamente il lavoro dopo aver rifiutato di compromettere la propria integrita’ creativa. Senza prospettive, si ritrova a Miami, dove si allea con l’ex moglie (Sofia Vergara), il suo migliore amico (John Leguizamo) e suo figlio (Emjay Anthony), per dedicarsi a vendere cibo su un furgone. Lungo la strada, Carl avrà modo di riscoprire la passione per la cucina, la gioia di vivere e l’amore.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 questa sera torna Paolo Del Debbio con il suo Dritto e rovescio, programma di approfondimento sull’attualità politica del nostro paese.

Stasera in tv 20 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – All Together Now

Su Canale 5 arriva l’attesissima finale di All Together Now, lo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Chi vincerà il montepremi di 50mila euro?

Guida tv 20 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Autobahn – Fuori controllo

Su Italia 1 questa sera è previsto il film Autobahn – Fuori controllo, con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley, Anthony Hopkins.

La trama: Nicholas Hoult, Felicity Jones (“Rogue One”) e i premi Oscar Anthony Hopkins e Ben Kingsley in un action all’ultimo respiro. Per ottenere i soldi necessari a curare la sua ragazza, un corriere della droga accetta di mettere a segno un colpo ai danni del più malvagio dei gangster.

Ecco il trailer:

Programmi tv 20 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG La7

20:35 – Otto e Mezzo

21.15 – Piazzapulita – Speciale Prima Io

Questa sera su La7 una nuova puntata di Piazzapulita, con Corrado Formigli. L’episodio di oggi è uno speciale, dal titolo “Prima Io”. In un anno, gli inviati di Piazzapulita hanno attraversato l’Italia e raccontato le profonde fratture di questo Paese sempre più diviso. Ne è emerso uno spaccato della nostra società e delle nuove forze che avanzano al grido di “prima gli italiani”.

Stasera in tv 20 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 19

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera dei Fiori

21:30 – Dragon Trainer

Su Tv 8 questa sera arriva il film d’animazione Dragon Trainer, del 2010.

La trama: Le avventure di Hiccup Horrendous Haddock III, un ragazzino di 14 anni figlio di un capo vichingo, che per superare il rito di passaggio che lo porterà ad essere accettato nel mondo degli adulti deve riuscire a catturare e addomesticare un drago. La superiorità dell’intelligenza sulla forza, della cultura sull’ignoranza, della conoscenza sulla paura e dell’amore sull’odio: temi noti che Dragon Trainer declina in un’avventura appassionante.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:05 – Come ti divento bella

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Halloween Prima TV

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima visione il film horror Halloween, del 2018, con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton.

La trama: Il sequel, prodotto da John Carpenter, del capolavoro horror del 1978. 40 anni dopo, Michael Myers vuole uccidere Laurie, unica sopravvissuta alla sua furia omicida.

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

21.00 – Svezia-Stati Uniti

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera in diretta tv il match tra Svezia-Stati Uniti, valido per il girone F.

Stasera in tv 20 giugno | Sky Uno

19:25 – Master – Chef USA Ep. 10

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 9

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria Prima TV

Su Sky Uno arriva un nuovo episodio di Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria.