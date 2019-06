Salvini Nobel per la pace proposta Afd | Matteo Salvini | Rai 2

Salvini Nobel per la pace proposta Afd | Beatrix von Storch, deputata tedesca e vicecapogruppo di Alternative für Deutschland (AfD) al Bundestag, ha proposto la candidatura del vicepremier Matteo Salvini premio Nobel per la pace.

“Propongo Matteo Salvini per il Premio Nobel per la pace, perché ha sperimentato una politica efficace di stabilità per l’Europa e per il salvataggio di migliaia di vite, un esempio che gli altri dovrebbero seguire”, ha detto l’esponente del partito populista di destra, alleato della Lega in Europa.

La parole della deputata durante un’intervista a “Punto Europa” che sarà trasmessa il 22 giugno su Rai 2 alle 9.30.

Secondo Von Storch, Salvini, con la chiusura delle frontiere italiane “ha fermato con successo l’immigrazione clandestina verso l’Europa e l’industria del traffico di migranti, mostrando quali politiche oneste e decisive si possono fare. L’industria dei profughi con le sue navi non deve continuare a fare affari sporchi con la speranza di arrivare in Europa”.

Afd farà parte del gruppo di Matteo Salvini e Marine Le Pen, Identità e democrazia, nella prossima legislatura del Parlamento Ue, che inizierà il prossimo 2 luglio.

Il premio Nobel per la pace viene assegnato ogni anno a Oslo.

La grande favorita del Nobel per la pace 2019 è Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese creatrice del movimento ormai internazionale “FridaysForFuture”.