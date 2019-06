Salvini in mutande: il vicepremier paparazzato in intimo mentre fa giardinaggio | FOTO

Salvini in mutande – Il vicepremier Matteo Salvini è stato paparazzato in mutande mentre si dedica al giardinaggio sul terrazzo della casa al mare dei suoi genitori. Il leader della Lega indossa un paio di boxer attillati color verde militare e appare intento a dedicarsi alle faccende di casa.

Il servizio fotografico è stato realizzato in esclusiva dal settimanale “Oggi” che ha immortalato il ministro dell’Interno come non si vedeva da tempo: in biancheria intima e con qualche chiletto di troppo.

Negli scatti, poco dopo, compare anche la fidanzata del numero uno del Carroccio, Francesca Verdini: i due si abbandonano ad effusioni d’amore.

Il settimanale, diretto da Umberto Brindani, è lo stesso che aveva pubblicato qualche anno fa la copertina con il leader della Lega sul letto con indosso solo una cravatta verde-Lega.

Non era scampato agli obiettivi dei paparazzi neanche l’ex premier Matteo Renzi: l’ex segretario dem era stato pizzicato dal settimanale di gossip “Diva e Donna” mentre prendeva il sole in boxer al Casino del Bel Respiro, sede di rappresentanza durante le visite di Capi di Stati e di Governo a Roma.

“Tutto ignudo, solo in slip”: Matteo Renzi in mutande confessa il suo vizietto da premier | FOTO

Renzi, allora presidente del consiglio, aveva l’usanza di mettersi al sole per un’oretta durante le pause dai suoi impegni istituzionali. Anche nel suo caso la forma fisica era da rivedere.

