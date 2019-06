Estate 2019, tutti i voli low-cost Ryanair per mete da sogno

Ryanair Air voli low cost | Con l’inizio della stagione estiva arriva anche la voglia di andare in vacanza, lasciarsi alle spalle gli impegni della vita quotidiana e partire per mete vicine o lontane, inesplorate o familiari.

Ryanair risponde a un’esigenza sentita più o meno da tutti in questo periodo dell’anno mettendo a disposizione voli low cost con destinazioni diverse. In pratica, prenotando con un po’ anticipo, il viaggio è accessibile a chiunque. Si parte infatti da una base di soli 7,99 euro a tratta.

Fra le mete turistiche vicine più allettanti troviamo la Puglia, con voli Ryanair per Bari e Brindisi a prezzi stracciati con partenza dagli aeroporti di Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Torino, Bologna, Genova, Cagliari, Pisa, Venezia, Treviso e Trieste.

Ryanair Air voli low cost | Famosa per il suo mare cristallino che le è valso l’appellativo di “Maldive d’Italia”, la Puglia offre anche un entroterra mozzafiato, con i suoi trulli e i suoi borghi bianchi caratteristici.

Per chi invece volesse lasciare l’Italia per qualche giorno, la compagnia low cost mette a disposizione voli davvero convenienti per Ibiza, la isla bonita del divertimento giovanile, ma anche perfetta per qualche giorno tranquillo con famiglia e bambini.

Infine troviamo Malta, situata nel cuore del Mediterraneo a metà strada fra la Sicilia e la Tunisia. Qui, gli hotel turistici dove trascorrere qualche giorno fra spiaggia e piscina si moltiplicano.

Non ci sono davvero più scuse per restare a casa.

