Plutarco Maturità 2019 | Seconda prova Liceo Classico | Testo greco

PLUTARCO MATURITÀ 2019 SECONDA PROVA LICEO CLASSICO – Tacito e Plutarco gli autori della seconda prova al Liceo Classico per l’Esame di Maturità 2019. La versione latino e il testo greco trattano della figura dell’imperatore romano Galba. Precisamente la versione di latino è tratta da Historiae di Tacito, mentre il testo greco da Vita di Galba di Plutarco. Le tracce della prova vengono pubblicate anche sul sito del Ministero dell’Istruzione.

A differenza degli anni precedenti a partire dall’Esame di Stato 2019 gli studenti si trovano ad affrontare come seconda prova un test diverso, una prova mista, che rappresenta per i maturandi una vera e propria incognita. La prova prevede una sorta di sintesi rispetto alla tradizionale seconda prova dell’Esame di Stato e la terza prova, il quiz che da quest’anno non verrà più svolto. Dopo la seconda prova cominceranno le prove orali.

Plutarco Seconda prova | Le tracce complete

Qui le tracce complete sulla prova di latino e greco:

Seconda parte:

Terza parte:

Plutarco Maturità 2019 | La prova doppia

La seconda prova in tutti i licei ed istituti italiani è cominciato alle ore 8.30 per circa 520mila maturandi. La prova è ovviamente diversa per ciascun indirizzo di studi. Per quanto riguarda la temuta prova doppia che spaventa molto gli studenti, mentre al Liceo Classico le materie sono latino e greco (con la versione di Tacito e il testo greco di Plutarco, come detto).

Allo Scientifico sono matematica e fisica. Per il Liceo Linguistico c’è sia inglese che la seconda lingua studiata, come il francese o lo spagnolo. Per il liceo delle Scienze Umane indirizzo economico sociale, invece, ci sono scienze umane, diritto ed economia politica. Per l’Istituto tecnico indirizzo informatico: informatica e sistemi e reti.

Anche oggi per gli allievi è stato previsto un divieto tassativo di utilizzare telefoni cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l’esclusione dall’Esame di Stato.