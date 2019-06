Fazio, Giletti, Sanremo: tutte le novità della prossima stagione tv

Palinsesti tv – Grandi novità in vista per la prossima stagione televisiva. Al momento di certo ci sono il grande ritorno di Fiorello in Rai e il passaggio di Fabio Fazio dalla rete ammiraglia a Rai 2 anche se, in questo ultimo caso, mancano eventuali ultime modifiche economiche al contratto.

Ancora non è certa, invece, la sorte di Massimo Giletti: sarà confermato alla guida del programma “Non è l’Arena” su La7 in onda la domenica sera? Circola con insistenza anche il nome del prossimo presentatore del Festival di Sanremo: Amadeus.

Il 56enne di Ravenna, stando alle indiscrezioni, avrebbe anche chiesto la direzione artistica come peraltro i suoi predecessori. “Il festival è una cosa fantastica ma non lo puoi sbagliare”, aveva detto Amadeus a “Repubblica” qualche mese fa quando già si faceva il suo nome per sanremo 2020.

Nei giorni scorsi si vociferava anche di un possibile outsider: Alessandro Cattelan, già conduttore di “X Factor” su Sky. Nome che ultimamente è dato in calo considerato il suo impegno, fino a dicembre, con il talent musicale.

A quanto pare non ci saranno cambiamenti a “Domenica in”: alla sua guida continuerà ad esserci Mara Venier.

Cambiano, invece, i nomi per la conduzione della “Vita in Diretta”: al posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sembra che arriveranno Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

In dubbio ancora la presenza di Monica Setta in una eventuale striscia economica mattutina su Rai 1. Elisa Isoardi mantiene il timone de “La Prova del Cuoco” anche se, stando a fonti accreditate, il programma dovrebbe perdere una mezz’ora a favore di altri programmi.

Carlo Conti resta un pilastro della tv pubblica: quasi scontato il rinnovo del suo contratto. “Quando un matrimonio va bene, perché separarsi?” aveva detto un mese fa a “Repubblica”.

Niente spazio, almeno fino a Natale, per Antonella Clerici. Coppia inedita per Rai 2 sarà quella formata da Sergio Rubini e Rocco Papaleo in prima serata dal prossimo ottobre con un nuovo programma che dovrebbe intitolarsi “Amici miei”.

Sempre sul secondo canale Rai, doverebbe esserci una novità rappresentata da Enrico Brignano con uno show in più puntate. Indiscrezioni a parte, manca sempre meno all’ufficialità di nomi e programmi: i palinsesti televisivi della prossima stagione verranno presentati il 3 luglio per Mediaset, il 9 luglio per Rai, il 10 luglio per La7.

