Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 20 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 20 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi giovedì 20 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 20 giugno 2019 | Gemelli | Cancro | Vergine | Sagittario | Acquario

Quali sono i segni sì secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Sicuramente i Gemelli, che potranno contare su un forte responso sentimentale. Anche il Cancro dovrà approfittare della giornata positiva per liberarsi di alcune tensioni accumulate nell’ultimo periodo.

Gli amici della Vergine potranno contare su una strada in discesa per quanto riguarda il lavoro, finalmente dopo tanta fatica arrivano i successi. Il Sagittario anche potrà contare su una giornata tranquilla e serena, un po’ meno in amore, mentre l’Acquario sfoggerà una forza invidiabile.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 20 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata no per diversi segni secondo Paolo Fox. In primis abbiamo l’Ariete, costretto a riguadagnare terreno sia a lavoro che in amore, mentre il Toro deve recuperare un po’ di energie; il fisico ha chiesto una pausa e dovete dargliela.

Giornata sfortunata anche per il Leone, avvertite un grande nervosismo e i problemi potrebbero ingigantirsi a causa del vostro comportamento: cercate di moderarvi.

Gli amici della Bilancia avvertono una forte solitudine in questo periodo e non riescono ad aprirsi di più con chi gli sta vicino. Giornata neutra per lo Scorpione, problematica per il Capricorno e altalenante per i Pesci.

