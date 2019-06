Oroscopo Paolo Fox 20 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 20 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 20 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 giugno 2019 | Previsioni

Giornata di recupero per l’Ariete. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quest’oggi dovrete riguadagnare terreno sia sul lavoro che in amore. Cercate di affrontare le cose con calma senza gettarvi a capofitto in qualcosa che ancora non avete capito affondo. Evitare errori futili in questa fase è indispensabile.

Cari Toro, avvertite un po’ di stanchezza fisica in questi giorni, vi siete dati tanto da fare e il corpo adesso vi chiede un po’ di riposo. Non strafate come vostro solito e tenetevi lontani dai disguidi, in particolare evitate scontri diretti col partner.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 giugno 2019 | Gemelli

Giornata positiva per i Gemelli, avrete grandi risposte dal punto di vista sentimentale. In amore è ancora un work in progress, ma ce la potete fare. Chiarire eventuali malintesi è la vostra priorità al momento.

Cari Cancro, approfittate della giornata per liberarvi di alcune tensioni che vi hanno assillato nell’ultimo periodo. Soprattutto in campo professionale, potrebbe esserci qualche ultimo strafalcione a cui rimediare, l’importante è agire per tempo.

Cari Leone, questa non è proprio la vostra giornata. Avvertite un grande nervosismo e i problemi potrebbero acuirsi in base al vostro stato d’animo. Non costruire un castello con un chicco di sabbia, prima valutate il problema e poi decidete come affrontarlo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, finalmente il lavoro sembra darvi un responso positivo. Dopo tanta fatica, arriva qualche successo lungo la strada e il passato potrebbe essere allegramente archiviato da oggi in poi. Purtroppo la sfera sentimentale non è dello stesso avviso.

Cari Bilancia, avvertite una forte solitudine negli ultimi tempi e, anche se non vi piace ammettere le vostre vulnerabilità, vorreste essere amati un po’ di più. Cercate di non incassare tutto e di aprirvi di più soprattutto con chi vi vuole bene ed è preoccupato per voi.

Cari Scorpione, giornata neutra per voi. Volete fare soltanto il minimo indispensabile senza perderci troppo la testa, ma non tirate troppo la corda perché qualcuno potrebbe accorgersene e dopo sono problemi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva sia nella professione che nei rapporti interpersonali. Vi sentite in una botte di ferro, peccato che poi in amore abbiate fatto cilecca. La vostra voglia d’evasione è stata avvertita forte e chiara dal partner che potrebbe aver mal interpretato le vostre necessità.

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà una giornata problematica. Alcuni contrattempi, anche di tipo economico, potrebbero essere motivo di qualche preoccupazione di troppo. Le stelle vi consigliano di mantenere la calma.

Cari Acquario, giornata positiva in cui brillate di forza, una sensazione che mancava da tempo. Siete reduci da un periodo stressante, la pesantezza degli ultimi giorni è stata cancellata da una grande energia e ne avete da vendere!

Cari Pesci, attenzione all’amore. Non vi sentite compresi, vorreste maggiori sicurezze e attenzioni da parte del partner ma non dovete essere estremisti, cercate di scendere a compromessi e di parlare di più col partner.

