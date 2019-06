Avete tanti sogni nel cassetto. Progetti ambiziosi che sperate di realizzare al più presto. Non abbiate paura, il vostro astro, Plutone, vi guida.

Bene in particolare la vostra sensualità: lo siete di natura, e in questa estate darete il meglio di voi stessi. Vivete a pieno le emozioni.

Oroscopo Branko 20 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, il transito del Sole in Gemelli vi crea qualche fastidio e vi rende poco eleganti, fuori moda. Peccato, perché un tempo facevate tendenza.

Giove punta in voi per un’estate davvero al top sotto tutti i punti di vista, soprattutto in amore.

Una giornata secondo l’oroscopo di Branko di oggi in cui dovete fare molta attenzione perché le stelle non sono dalla vostra parte.

In generale però andate avanti per la vostra strada e superate comunque tutte le difficoltà. È il momento di dare una svolta a tutte le vostre relazioni, sia nel privato che nel lavoro.

Amici dell’Acquario, la Luna nel segno vi dà grandi gioie sotto ogni punto di vista. Il solstizio di domani sarà bellissimo.

Il quadro astrale positivo vi sarà grande voglia di amare, viaggiare, scoprire nuove realtà, guadagnare. Approfittate del favore delle stelle.

Marte in Cancro vi darà un influsso positivo in tutto quello che fate. Se una storia o un rapporto non vi soddisfa, è il momento di chiuderlo e andare avanti.

Il meglio per il vostro segno secondo l’oroscopo di Branko arriverà sabato, per un inizio d’estate al top.

