Nuovo leader Conservatori britannici quinta votazione | La corsa alla leadership dei Conservatori ha due finalisti: Boris Johnson e Jeremy Hunt. Sono loro i due candidati rimasti dopo l’eliminazione degli altri otto, nelle 4 precedenti votazioni.

Nella quinta e ultima votazione di oggi, 20 giugno, è stato eliminato anche Michael Gove, che aveva ottenuto 74 voti.

Johnson ha avuto 160 voti, mentre Hunt 77.

I due deputati conservatori adesso si sfideranno nella seconda fase del voto, quella a cui partecipano anche gli iscritti al partito, che sono circa 160mila. In questa prima fase avevano partecipato solo i parlamentari Tories. Il 22 luglio sarà proclamato il vincitore.

Dei 10 candidati iniziali è stato via via eliminato il meno votato, in una serie di votazioni successive.

Regno Unito, a che punto è la Brexit e cosa pensano i candidati alla leadership dei Conservatori

Qui di seguito i nomi dei 10 candidati iniziali, eliminati nell’ultima settimana:

• Michael Gove, ministro dell’Ambiente

• Matt Hancock, ministro della Salute

• Mark Harper, ex responsabile della disciplina del partito

• Jeremy Hunt, ministro degli Esteri (in finale)

• Sajid Javid, ministro degli Interni

• Boris Johnson, ex ministro degli Esteri (in finale)

• Andrea Leadsom, ex leader della Camera dei comuni

• Esther McVey, ex ministra del lavoro e delle pensioni

• Dominic Raab, ex ministro per la Brexit

• Rory Stewart, segretario di stato per lo sviluppo internazionale