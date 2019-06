Regno Unito, eliminato Sajid Javid dalla corsa per la leadership dei Conservatori, rimangono solo in 3

Nuovo leader conservatori britannici quarta votazione | Boris Johnson | Jeremy Hunt | Michael Gove | Sajid Javid

Nuovo leader conservatori britannici quarta votazione | Quarto voto per i Conservatori, che stanno scegliendo il loro nuovo leader, che tra qualche mese sarà anche premier. Il nome ufficiale sarà diffuso il 22 luglio, dopo un lungo iter a eliminazione.

Oggi, 20 giugno, è stato eliminato Sajid Javid, che ha ottenuto solo 34 voti. Rimangono in corsa solo in 3: Boris Johnson (157), Jeremy Hunt (59) e Michael Gove (61).

All’inizio della corsa erano dieci gli aspiranti leader dei Tory, ma nelle diverse votazioni sono stati scartati, oltre a Sajid Javid, anche Rory Stewart, Mark Harper, Andrea Leadsom, Esther McVey, Dominic Raab e Matt Hancock.

Questa prima fase, in cui hanno diritto di voto solo i deputati conservatori, si concluderà il 22 giugno. Inizierà poi una seconda fase, in cui solo i due rimasti in gara si affronteranno. In questa fase potrà votare anche la base del partito, circa 160mila cittadini.

Boris Johnson è il favorito, anche se la sua vittoria non è scontata.